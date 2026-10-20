De ce a fost picat Revolut timp de 8 ore în România

Probleme majore la Revolut în opt ţări printre care şi România! Zeci de milioane de clienţi nu au putut să facă plăţi, transferuri şi să scoată bani de la bancomate ore în şir.

În România, unde banca digitală are 5 milioane de clienţi, problemele au apărut dimineaţă.

"Am încercat doar să îi plătesc unui coleg pentru prânz. Poţi să intri în aplicaţii, dar nu poţi să faci tranzacţii, se blochează la un moment dat ecranele pe acolo", a spus un utilizator.

"Am avut într-o altă bancă, am plătit de acolo", a spus o utilizatoare.

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"Eu Revolutul îl folosesc, e banca principală. În aplicaţie am intrat. Nu-mi arăta nimic, dar era pe la început. Nu am plătit astăzi nimic cu el", a declarat un utilizator.

"Ne confruntăm cu o întrerupere a serviciului care afectează mai multe funcționalități, ceea ce poate duce la imposibilitatea accesării anumitor servicii", a transmis Revolut.

Banca a anunţat în social media doar o întrerupere a serviciului fără alte explicaţii. Clienţii Revolut din Spania, Italia, Portugalia şi Germania s-au plâns că nu au putut să facă tranzacţii. De vină ar fi fost o pană de curent la serverele Google Cloud de la Londra, folosite de Revolut pentru a rula toată infrastructură digitală şi aplicaţiile financiare.

"Pe vremuri organizaţiile aveau centre mari de date şi îşi construiau infrastructura acolo. Acum toată lumea le pune în cloud. Înseamnă că ai aplicaţiile bancare, toate websiteurile rulează, este mai rapid, mai ieftin. Problema este că organizaţiile trebuie să se gândească la ceea ce se întâmplă. Ce se întâmplă când lucrurile merg rău?", a explicat Graeme Stewart, expert în securitate cibernetică.

Problema a fost rezolvată după opt ore. Pentru români este a doua neplăcere provocată de Revolut într-o lună şi jumătate. Pe 13 septembrie, oficialii băncii au fost păcăliţi de hackeri să ofere datele personale ale clienţilor, inclusiv copii ale actelor de identitate şi chiar selfie-urile de identificare.