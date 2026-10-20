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Revolut a picat în România. Compania dă asigurări că banii și datele clienților sunt în siguranță

Revolut a picat în România: unele servicii pot fi temporar indisponibile Revolut - Profimedia
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Editor M.P. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 20.10.2026, 10:08 | Modificat la 20.10.2026, 12:07

Revolut a picat la nivel internaţional, dar şi în România. O defecțiune afectează mai multe servicii, iar utilizatorii nu pot folosi aplicaţia şi nici face plăţi. Totodată, clienții nu pot accesa servicii precum schimburile valutare sau retrageri de la bancomat. 

Revolut a venit şi cu o precizare că echipa lucrează la remedierea situației. „În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciilor care afectează mai multe servicii. Putem confirma că toți banii și datele clienților noștri sunt în siguranță”, a declarat un purtător de cuvânt al Revolut pentru BBC.

Servicii, temporar indisponibile

"În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciilor care afectează mai multe funcționalități Revolut. Din această cauză, este posibil să întâmpinați următoarele probleme:

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Anumite funcții ale aplicației nu pot fi accesate. Unele servicii pot fi temporar indisponibile.

Echipa noastră tehnică lucrează activ pentru a restabili toate serviciile cât mai repede posibil. Vă mulțumim pentru răbdare și ne cerem scuze pentru orice neplăcere cauzată", anunţă Revolut.

M.P.
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