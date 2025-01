Disney va fuziona serviciul Hulu+ Live TV cu Fubo, un nou pas pentru a lansa Venu Sports cu Fox și Warner Bros Discovery

Disney a anunţat luni că va fuziona serviciul său Hulu+ Live TV cu Fubo, reunind doi furnizori de programe de televiziune prin internet. În urma tranzacţiei, Disney va deveni acţionar majoritar al noii companii rezultate, care va fi listată public sub denumirea Fubo, deţinând o cotă de 70%. Acţionarii actuali ai Fubo vor controla restul de 30%. Finalizarea fuziunii este estimată să dureze între 12 şi 18 luni.

Disney va fuziona serviciul Hulu+ Live TV cu Fubo, devenind acţionar majoritar

Atât Hulu+ Live TV, cât şi Fubo oferă servicii de streaming ce imită pachetele tradiţionale de cablu, incluzând canale TV liniare, oferind o alternativă la abonamentele TV prin cablu sau prin satelit. Împreună, cele două servicii numără 6,2 milioane de abonaţi. După încheierea tranzacţiei, cele două platforme vor rămâne disponibile separat pentru consumatori. Hulu+ Live TV va putea fi accesat prin aplicaţia Hulu şi va continua să facă parte din pachetul Disney, care include Hulu, Disney+ şi ESPN+.

Fuziunea nu include platforma de streaming Hulu, cunoscută pentru producţiile sale originale precum "Only Murders in the Building" şi "The Handmaid’s Tale", care concurează cu Netflix. "Suntem acum responsabili de un brand iconic" a declarat David Gandler, co-fondator şi CEO Fubo, în cadrul unui apel cu investitorii. Acesta a subliniat că prezenţa Hulu+ Live TV în ecosistemul Hulu aduce valoare prin retenţia utilizatorilor.

"Deţinerea a două platforme separate nu este ideală. Există sinergii pe partea operaţională, dar în acest moment dorim să oferim consumatorilor mai multe opţiuni," a adăugat Gandler. Acesta a menţionat că Fubo s-a concentrat mult timp pe ştiri şi sport, în timp ce Hulu+ Live TV este apreciat pentru conţinutul său de divertisment.

Se aşteaptă ca Fubo să devină imediat profitabil în ceea ce priveşte fluxul de numerar odată cu finalizarea tranzacţiei, "consolidând poziţia Fubo ca un jucător major pe piaţa de streaming," a declarat Gandler. Acţiunile Fubo, care au încheiat sesiunea de vineri la 1,44 dolari pe acţiune, au înregistrat o creştere spectaculoasă de 190% în tranzacţiile de luni.

Fubo a renunțat la procesul împotriva Venu Sports și va primi 220 de milioane de dolari

Ca parte a acordului, Fubo a renunţat la procesul împotriva Venu Sports, un serviciu de streaming planificat de Disney, Fox și Warner Bros Discovery, explică Reuters. Conform soluționării litigiului, companiile vor plăti lui Fubo 220 de milioane de dolari în cash, Disney angajându-se și la un împrumut de 145 de milioane de dolari pentru Fubo în 2026.

FuboTV a intentat anul trecut un proces celor trei companii pe care le-a acuzat de practici anticoncurenţiale în competiţia pentru fanii sportului. Practic, Fubo s-a plâns că distribuitorii de televiziune sunt forțați să transmită canale pe care "consumatorii le urmăresc rar" pentru a câștiga drepturi de difuzare ale unor programe sportive importante. Fubo a susținut că nu a reușit să obțină drepturi de a crea un serviciu centrat pe sport, pe modelul Venu. Un tribunal din Manhattan a stabilit că Fubo are şanse să câştige procesul și a emis un ordin temporar de interdicţie a lansării serviciului de sport Venu.

"Combinaţia dintre Disney și Fubo arată ca o modalitate de a rezolva o disputa legală în cadrul eforturilor de a lansa un serviciu de streaming de sport cu Fox și Warner Bros", a declarat analistul Dan Coatsworth. "Este un pas înainte, dar mai sunt încă mai multe obstacole de înlăturat pentru ca serviciul Venu Sports să funcționeze".

