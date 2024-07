Compania germană a ales să semneze parteneriatul cu firma românească din Cluj-Napoca după o serie de criterii bine definite. Numărul mare de specialişti în IT şi calitatea producţiei au fost definitorii. Momentan softurile dezvoltate la Cluj nu vor fi şi pentru autoturisme, dar vor fi folosite in fabricile in care sunt produse aceste maşini. De asemenea, şi aplicaţiile mobile ale mărcii bavareze vor fi dezvoltate tot de it-istii clujeni. "Mi se pare extraordinar că am reuşit să atragem un partener de asemenea anvergură in orasul nostru. Sunt extrem de bucuroasă", a declarat Maria Metz, CEO NTT DATA Romania.

Industria a intrat însă în ultima perioadă într-un declin

Marian se întoarce în România după 25 de ani special pentru a conduce această nouă colaborare. Îşi propune ca împreună cu colegii lui să crească numărul angajaţilor de la câteva sute la câteva mii. "Suntem deschişi la orice diversitate de angajati. Nu o avem o selectie bazata pe origine sau alte criterii ci doar pe competenţă", a declarat Marian Haus, COO BMW TechWorks. "Mergem inainte cu un plan bine stabilit pe mai multi ani. Ajungem in cativa ani sa crestem la mii de oameni. Ştim ce vrem, stim unde vrem sa ajunge", a declarat Emil Petru, CEO BMW TechWorks Romania.

Vezi și

Excelenţa muncitorilor români a convins de-a lungul timpului mai multe companii să îşi înceapă activitatea în ţara noastră. În zona de vest a ţării funcţionează numeroase fabrici care produc componente auto pentru cele mai importante companii de automobile din străinătate. "Nu mai este ceva secret faptul că la Cluj si nu numai există o efervescenta in zona de IT", a declarat Maria Metz, CEO NTT DATA Romania. "Sunt buni şi, fireşte, Clujul într-adevăr este locul potrivit pentru a face softwer-development", a declarat Marian Haus, COO BMW TechWorks.

Industria a intrat însă în ultima perioadă într-un declin. Luna trecută, Leoni, producătorul german de cablaje auto, a anunţat că închide una din fabricile din România din cauza scăderii comenzilor. Iar la Arad compania Contonental a suspendat activitatea în fabrica din Nădab. Şi francezii de la Forvia au declarat că intenționează să reducă cu până la 10.000 numărul de locuri de muncă în fabricile din România.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi stat peste program la muncă, doar pentru a scăpa de îndatoriri personale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰