George Pană, curier la o firmă de top din România, nu are timp nici să respire. "La o medie lunară un curier are 100 de colete zilnice, iar acum, în perioada de Black Friday, avem 150 de colete per curier. Muncim şi în weekend, şi sâmbăta, şi duminica, am plănuit asta de foarte mult timp", spune George Pană, curier.

Recorduri de Black Friday

În cele mai mari depozite de curierat din ţară se lucrează non-stop zilele acestea ca să fie respectate termenele de livrare.

În următoarea perioadă, în acest depozit de curierat numărul coletelor aproape că se va dubla. Vorbim de peste 600.000 de colete livrate la fiecare 24 de ore. Printre preferate rămân hainele, articolele pentru bebeluşi, home & deco sau electrocasnicele.

"Ne pregătim încă din timpul anului, ştim că urmează să vină, începe undeva de pe la începutul lunii noiembrie şi ţine până la sfârşitul lunii decembrie, se uneşte cu sărbătorile de iarnă", spune Adriana Manu, director de marketing firmă de curierat.

În cât timp va fi livrat un laptop comandat azi, la preţ întreg

Cine a cumpărat la preţ mic s-ar putea să aibă, însă, mai mult de aşteptat până la livrare. Un laptop comandat astăzi la preţ întreg poate fi livrat, de regulă, în două zile, dar, achiziţionat de Black Friday, ar putea fi primit mai târziu.

"Metoda preferată de livrare a românilor este într-adevăr easy box, peste 60% dintre comenzile plasate în cadrul campaniei Black Friday se vor duce către reţeaua de lockere. Încurajăm consumatorii online să-şi ridice rapid coletele din lockere, astfel încât să creeze spaţiu pentru altele noi", a precizat Elena Stoica, director de marketing firmă de curierat.

Black Friday a scris istorie în România şi anul acesta. Datele unui procesator de plăţi online arată vânzări de peste 660 de milioane de lei într-o singură zi, cu 21% mai mult decât anul trecut. În minutul de aur, românii au plasat 8.200 comenzi în 60 de secunde.

