Nevoia de bani îi face pe tineri dornici de muncă încă din liceu. Aplică pentru stagii de practică plătite, iar când sunt la facultate au deja primul loc de muncă. Fără pretenţii. La 19 ani, Robert s-a angajat casier.

"Am putut sa-mi cumpar si eu niste chestii sa nu mai depind atat de mult de ai mei, sa le cer asa cu taraita sa zica nu", spune Robert Nan, student.

La fel ca el sunt zeci de mii de tineri.

Şomajul în rândul tinerilor, tot mai scăzut

În prima jumătate a acestui an a fost înregistrată o medie de aproape 22.000 de tineri șomeri pe lună, comparativ cu peste 28.000 în perioada similară din 2023.

Ponderea tinerilor fără loc de muncă din totalul șomerilor a fost de aproape 9%, comparativ cu peste 12% anul trecut.

"Oferta de locuri de munca vacante este foarte variata. Aproximativ 20.000 de tineri dintr-un total de 117.000 de persoane angajate prin serviciile oferite de noi", spune Corina Scarlat, purtător de cuvânt ANOFM.

Locul de muncă dorit de unu din trei tineri

"Cauta joburi part time. Industriile care se preteaza sunt cele de call center, sunt cele de backoffice sau industriile hoteliere", spune Leonard Rizoiu, specialist in resurse umane.

Şi posturile de vânzători sunt căutate de tineri. Unu din trei are trecut un asemenea post în CV.

"Salariile sunt in functie de domeniul in care se angajeaza, competente, abilitatile de care care au nevoie sa-si desfasoare activitatea. In retail, salariul este undeva intre 600 -900 euro", spune Alexandra Colceru, specialist in comunicare la o platformă de recrutare.

În ultima lună, 28% dintre cei care au aplicat pentru un loc de muncă pe o platformă de recrutare au fost tineri între 18 şi 24 de ani.

"Aceasta evolutie se datoreaza cu siguranta penuriei de forta de munca din romania si migratiei. Romania s-a depopulat, pe acest fond salariile au crescut pentru ca e o lege a cererii si ofertei", spune Bogdan Glăvan, analist economic.

România rămâne, însă, una dintre ţările din Uniunea Europeană cu cei mai mulţi tineri fără loc de muncă.

