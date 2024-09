David are 13 ani. Primul card a venit cu responsabilităţi şi provocări. "Primesc 10 lei/zi în contul meu bancar de copil. Mă ajută dacă mă invită prietenii să mergem la un film, dacă merg la o plimbare, dacă mi se face sete şi nu mai am apă. Fac economii. În unele zile nu îi cheltuiesc pe toţi şi într-o zi am şi 50 de lei să îi cheltuiesc", a declarat David.

34% dintre români dau 600 de lei lunar copiilor

În timp ce David are un buget limitat, pentru Daria, lucrurile stau diferit: "De obicei, eu am cardul mamei şi nu îmi pune o limită, pentru că are încredere că nu cheltui, nu mă arunc", a declarat Daria.

Un studiu făcut recent arată că cei mai mulţi dintre părinţi, adică 66 la sută, le dau copiilor sub 300 de lei pe lună, bani de buzunar. 34 de procente sunt mai darnici cu odraslele şi consideră că adolescenţii au nevoie de până la șase sute de lei lunar. Şi totuşi...

Chiar dacă veniturile părinţilor sunt suficient de mari încât să asigure tot ce trebuie în casă, 37% dintre adolescenţi se declară nemulţumiţi şi spun că nu li se cumpără tot ceea ce îşi se doresc. Asta în timp ce jumătate, adică 51% îşi cheltuie banii pe ieşiri în oraş. Urmează, ca priorităţi, îmbrăcămintea şi încălţămintea şi abia apoi lucrurile pentru şcoală.

"În opinia mea cred că ar trebui să aibă undeva între 300 – 500, maxim 1000 pe lună. Dacă laşi acestor copii, care sunt totuşi imaturi din perspectivă cognitivă la 10-12-14 ani, le laşi sume foarte mari pe mână, există riscul să se înveţe astfel şi să nu preţuiască valoarea banului prea mult", a declarat Adrian Marcu – sociolog.

Aproape jumătate dintre părinți consideră că prima discuţie despre bani cu copiii lor ar trebui să aibă loc între 7 şi 10 ani, iar 24% sugerează că aceasta ar trebui să fie mai tarziu, între 11 și 14 ani. Mulţi elevi fac la şcoală educaţie financiară.

Banala pusculiţă rămâne la modă şi e alimentată de regulă de părinţi, mătuşi, bunici. Dar, dincolo de asta, mai mult de trei sferturi dintre adolescenți primesc bani de buzunar. În jur de 10 lei pe zi, cash sau pe card, pentru cumpăraturi ce nu trebuie justificate. Uneori, pentru un copil sunetul acesta e primul pas important spre un adult educat financiar.

"Asta e educaţia financiară, să îţi iei ce îţi trebuie... dar, e important, nu zgârcenia, important e să ştii să îţi dozezi limitele'.

Studiul realizat de o unitate bancară arată că 22% dintre actualii părinţi de adolescenţi spun că ei nu au vorbit niciodată cu părinţii lor despre bani, iar aproximativ 30 de procente au avut aceste discutii după vârsta de 15 ani.

