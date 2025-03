Lovitură pentru Musk: BYD depășește Tesla și trece pragul de 100 miliarde de dolari

Grupul cu sediul la Shenzhen (sud) a anunţat luni că în anul 2024 a înregistrat o cifră de afaceri de 777,1 miliarde de yuani (107,2 miliarde de dolari), depăşind vânzările de 97,7 miliarde de dolari anunţate de Tesla pentru aceaşi perioadă. Cifra anunţată de BYD este cu 29% mai mare decât rezultatele pe 2023 şi peste estimările analiştilor care mizau pe un rezultat de 766 miliarde de yuani.

BYD a devansat Tesla şi a ajuns la o cifră de afaceri de 100 de miliarde de dolari pe an

Producătorul chinez, ale cărui vânzări externe au depășit anul trecut 400.000 de vehicule, a atras recent investiţii de aproape 6 miliarde de dolari pentru finanțarea planurile de extindere, vizând consolidarea prezenței internaționale. BYD, care a reprezentat circa 16% din exporturile de automobile ale Chinei în lunile ianuarie și februarie, construiește în prezent fabrici în Europa și America de Sud.

Articolul continuă după reclamă

Profitul net al BYD în 2024 a urcat până la 40,25 miliarde de yuani (5,5 miliarde de dolari), în creştere cu 34% comparativ cu 2023 şi peste estimările analiştilor care mizau pe un rezultat net de 39,5 miliarde de yuani. Vânzările de automobile şi produse conexe au reprezentat 79,4% din veniturile operaţionale ale BYD, companie care anul trecut a realizat o marjă de profit brut de 22,3%, în creştere cu 1,3 puncte procentuale comparativ cu 2023.

Între timp, cotaţia acţiunilor BYD a atins un maxim istoric, după prezentarea unei noi tehnologii care permite încărcarea ultra-rapidă a bateriei. Noul sistem de încărcare, denumit "Super e-Platform", permite unui automobil electric să parcurgă o distanţă de până la 470 de kilometri după o încărcare de doar cinci minute. În plus, noul sistem oferă o putere de până la 1.000 de kW, faţă de doar 500 kW la ora actuală pentru sistemele Supercharger de la Tesla.

Reuters a dezvăluit săptămâna trecută că BYD are în vedere Germania pentru cea de-a treia facilitate a sa de asamblare din Europa, pe lângă cele două pe care le construieşte deja în Ungaria şi Turcia. Uzina BYD din Ungaria ar urma să demareze producţia în luna octombrie a acestui an iar cea din Turcia ar trebui să înceapă să producă în luna martie 2026. Atunci când vor ajunge la o capacitate maximă de producţie, cele două facilităţi ar urma să aibă o capacitate totală de 500.000 de autoturisme pe an.

Potrivit estimărilor cuprinse în raportul S&P Global Mobility, vânzările din Europa ale BYD se vor dubla în acest an, până la 186.000 de unităţi, de la 83.000 de unităţi în 2024, şi sunt preconizate să continue să crească până la 400.000 de unităţi în 2029.

Cum funcționează noul sistem de baterii BYD și cum se compară cu rivalii precum Tesla

BYD a prezentat pe 17 martie, în China, un upgrade major al vehiculelor sale electrice. Noul sistem, denumit Super e-Platform, include baterii cu încărcare ultra-rapidă, un motor electric de 30.000 rotații pe minut (RPM) și cipuri de putere avansate pe bază de carbură de siliciu.

Potrivit companiei, sistemul permite o putere de încărcare de până la un megawatt și o viteză maximă de încărcare echivalentă cu doi kilometri de autonomie pe secundă. Cu alte cuvinte, o încărcare de doar cinci minute poate oferi o autonomie de aproximativ 400 de kilometri — ceea ce BYD susține că face din acest sistem cel mai rapid de pe piață pentru vehicule produse în serie.

Această performanță este comparabilă cu timpul necesar pentru o oprire rapidă la benzinărie, oferind o experiență de reîncărcare aproape la fel de convenabilă precum alimentarea cu benzină a unui maşini clasice.

BYD promite 400 km de autonomie la o încărcare de 5 minute, Li Auto, un alt producător chinez, promite 500 km la 12 minute, Mercedes-Benz, 325 km la 10 minute, iar Tesla 275 km la 15 minute

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să cereţi despăgubiri pentru vacanţe, după amânarea eliminării vizelor pentru SUA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰