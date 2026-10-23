Bani în plus, pentru părinții care se întorc mai repede la serviciu din concediul de creştere şi îngrijire a copilului. Guvernul propune ca ei să primească și salariul, și indemnizația de creștere a celui mic, încă trei sau șase luni. Întoarcerea mai devreme la muncă vine, însă, cu provocări, atât pentru părinți, cât și pentru angajatori.

Verginia are doi băieţi. Pe primul l-a dus la creşă înainte să împlinească un an. Pe al doilea, l-a dus direct la grădiniţă.

"La primul când avea 11 luni, la al doilea, la doi ani jumate. Depinde de fiecare mămică, cum îşi simte copilul. E un lucru bun, dar fiecare alege dacă să se întoarcă sau nu. Mai depinde şi de faptul dacă ai cu cine să laşi copilul. Să fie cineva de încredere", a spus Verginia.

Indemnizația de creștere a copilului reprezintă 85% din media veniturilor nete luate în calcul. Suma este cuprinsă între 1.600 și 8.500 de lei pe lună. Dacă propunerea Guvernului va fi adoptată, părintele care s-ar întoarce mai devreme la muncă din concediul de creştere şi îngrijire ar putea cumula salariul şi indemnizaţia pentru trei sau şase luni.

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Un părinte cu un salariu net de 5.000 de lei ar putea ajunge la un venit lunar de peste 8.000 de lei, dacă revine mai devreme la serviciu. În șase luni, ar putea încasa aproape 19.000 de lei doar din indemnizație, pe lângă salariu.

"Că-i vorba de after-school, că e vorba de bonă, de creşă, totul e pe bani. Orice sprijin financiar, inclusiv această cumulare, ar fi de mare folos pentru părinţi. Are legătură şi cu piaţa muncii, pentru că unii oameni îşi pun problema siguranţei locului de muncă", a explicat Adrian Asoltanie, analist economic.

În septembrie, aproape 144 de mii de părinți beneficiau de indemnizație, iar statul a plătit, într-o singură lună, aproape 574 de milioane de lei. Alți aproape 70 de mii de părinți au primit stimulent de inserție, ajutorul acordat celor care se întorc mai devreme la serviciu.

"Aici avem o problemă atât a angajatorului, care trebuie să găsească o soluție pentru proaspăta mămică, să o reintegreze în locul de muncă, cât și pentru ea, ca să se poată reintegra și să se poată familiariza cu activități pe care cumva în ultimii ani de zile nu le-a mai practicat", a spus Aida Chivu, expert HR.

Pe lângă dificultățile de pe piața muncii, rămâne și problema finanțării.

"Bugetul e destul de strâmtorat, vedem că avem în continuare deficit foarte consistent şi dacă nu e calculat foarte bine acest proiect s-ar putea să adauge cheltuieli şi mai consistente. Singurele măsuri care s-au luat până acum au fost cele de creştere taxe şi impozite şi nu prea mai e loc de mers în direcţia asta", a precizat Adrian Asoltanie.

Totodată, executivul propune și ca bunicii încă angajați să poată lua, la rândul lor, concediu de creștere a nepoților.