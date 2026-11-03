Senat: Indemnizaţia pentru creşterea copilului se păstrează în cazul reintegrării părintelui în activitate

Comisia de buget a Senatului a acordat, marţi, un raport favorabil propunerii legislative prin care părinţii care revin în activitate vor beneficia de un stimulent de inserţie pe piaţa muncii egal cu indemnizaţia lunară pe care o primeau pentru creşterea copilului.

Potrivit proiectului, "persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum egal cu indemnizaţia lunară de creştere a copilului" şi "persoanele care au finalizat concediul pentru creşterea copiilor şi obţin venituri supuse impozitului beneficiază de un stimulent de inserţie în cuantum de 650 de lei, după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilităţi".

"Prin majorarea stimulentului de inserţie la un cuantum de 100% din valoarea indemnizaţiei, se urmăreşte o integrare mult mai rapidă a tinerilor părinţi pe piaţa muncii. Măsurile propuse nu determină o majorare a cheltuielilor bugetare (...), fiind estimat chiar un potenţial impact bugetar pozitiv asupra veniturilor şi cheltuielilor. Se pot obţine venituri bugetare suplimentare din activităţile economice desfăşurate de către beneficiarii de indemnizaţii, prin faptul că aceştia revin mai devreme în activităţile productive, iar măsurile au o influenţă pozitivă asupra ocupării (în special a mamelor) şi asupra eventualelor cheltuieli de asistenţă socială", se arată în expunerea de motive a propunerii legislative iniţiate de un grup de parlamentari PNL şi USR.

Iniţiatorii îşi propun ca măsurile prevăzute să genereze "efecte pozitive asupra natalităţii şi familiei".

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Proiectul urmează să intre în dezbaterea plenului Senatului.