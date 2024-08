Pensionarii au aşteptat poştaşii mai nerăbdători ca niciodată. Au vrut să vadă cu ochii lor câţi bani vor primi în plus de la toamnă.

Recalcularea aşteptată de pensionari

"Pensia pe care o aveam înainte era 2.152 şi acum e 2.335. Deci este o mică majorare, dar e bine că nu a scăzut. Oricum, eu mă bucur pentru asta", a declarat Veronica Preda, pensionară.

Alţii au fost dezamăgiţi la primirea deciziei.

"Puţin, cât dăm pe medicamente... vin facturi. Bineînţeles că am avut speranţă. Mulţumesc lui Dumnezeu că îmi dau copiii. Cât pot şi ei", a spus Eva Verga, pensionară.

După 24 de ani lucraţi ca inginer mecanic, doamna Steliana se aştepta să iasă pe plus după recalculare. N-a fost să fie. La fel ca alţi aproape 850.000 de seniori, rămâne cu aceeaşi pensie.

"2.587. Zero lei şi zero bani în plus, este acelaşi cuantum de pensie pe care l-am avut şi până acum. Nu am avut aşteptări. N-am avut în decursul activităţii nici prime, nici sporuri", a spus şi Steliana Berceanu, pensionară.

Şi-au calculat singuri pensia

Nerăbdători, mulţi seniori şi-au calculat singuri pensia.

"Acum am 3.800 lei, o să am 5.000 şi ceva. Mă ajută punctele de stabilitate pentru că am 45 de ani de muncă", a declarat un pensionar.

"Primesc în jur de 20-25 de telefoane pe zi în legatură cu deciziile. Au venit? Când vin? Am o rugăminte, să aibă răbdare, toată lumea va primi deciziile acasă", a declarat Mihai Seru, poştaş.

Dacă seniorii nu sunt găsiţi la domiciliu, poştaşii pot lăsa documentul unui membru al familiei de la aceeaşi adresă sau o înştiinţare. Pensionarii vor ridica, apoi, decizia de la oficiliul poştal. În medie, 500.000 de astfel de documente vor fi livrate zilnic de poştaşi.

Deciziile de recalculare vor ajunge la cei peste 4,6 milioane de seniori până pe 30 august. Poştaşii vor distribui pensiile majorate începând cu 2 septembrie și până la jumătatea lunii. Pe card, banii intra pe 12 septembrie.

Aproape 2 milioane de seniori vor primi creşteri de până la 500 lei, în timp ce pentru aproape 1 milion - majorările sunt între 500 şi 1.000 lei.

"Dacă stagiul de cotizare e foarte mare, dacă nu a beneficiat de indice de corecţie de 1,41%, creşterile sunt spectaculoase, sunt aproape de dublu 100% pentru că intervin punctele de stabilitate", a declarat Daniel Baciu, preşedinte Casa Naţională de Pensii.

Pentru aproape 720.000 de seniori recalcularea a ieşit pe minus. Aceştia vor rămâne, însă, cu pensia actuală.

