Mark Zuckerberg a cerut scoaterea tampoanelor din băile bărbaţilor din sediile Meta

Mark Zuckerberg a cerut scoaterea tampoanelor din băile pentru bărbaţi de la sediile Meta din Silicon Valley, Texas şi New York. Dezvăluirea făcută The New York Times vine după ce miliardarul american a anunţat pe 7 ianuarie schimbări în politica de verificare a informaţiilor pe platformele Facebook şi Instagram, sub pretextul că vrea mai puţină cenzură şi mai multă libertatea de exprimare.

Compania Meta le-a pus tampoane la dispoziția angajaților nonbinari și transgender care folosesc toaletele bărbaților. Decizia de îndepărtare a acestora a creat nemulţumire în rândul angajaţilor, în special printre membrii sau susţinătorii LGBTQ. Măsura făcea parte din cadrul iniţiativelor de diversitate, echitate și incluziune (DEI) care au devenit tot mai contestate.

Agenda anti-woke, anti-trans, anti-DEI și anti-justiție socială care a stat la baza campaniei de realegere a lui Donald Trump a luat avânt după ce acesta a câştigat al doilea mandat. Spre exemplu, iniţiativele DEI au fost în centrul unor critici puternice în rândul conservatorilor şi republicanilor pentru că ar fi dus la angajarea unor persoane nu pe bază de merit, ci pentru respectarea unor cote.

Meta a anunțat vineri 10 ianuarie pe forumul de comunicare internă Workplace că "va face publice unele schimbări în cadrul practicilor noastre de angajare, dezvoltare și achiziții." "Termenul DEI a devenit contestat parţial pentru că este înțeles de unii ca o practică care sugerează un tratament preferențial acordat unor grupuri în detrimentul altora". Compania a eliminat practic funcţia de vârf care se ocupa de acest program, a renunţat la obiectivele de angajare a unui anumit număr de femei sau minorități și a spus că nu va mai acorda prioritate afacerilor deținute de minorități atunci când colaborează cu furnizori.

Meta vrea să "se concentreze asupra modului în care să aplice practici corecte și consecvente care atenuează părtinirile indiferent de mediul", a declarat Janelle Gale, vicepreședinte pentru resurse umane. În interiorul Meta, reacțiile au fost puternic împărțite. Unii angajați au sărbătorit, în timp ce alții au fost șocați și au criticat deschis schimbările în grupurile interne ale companiei. Mai mulți angajați au scris că le este rușine să lucreze pentru Meta.

Recent consiliul de administrație al Apple a recomandat acționarilor să voteze împotriva propunerii unui think tank conservator de a lua în considerare eliminarea inițiativelor de diversitate, echitate și incluziune.

