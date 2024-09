Plafonul de venit până la care pensionarii vor beneficia în continuare de cardurile de alimente creşte de la 2.000 de lei, la 2.210, iar 2,4 milioane de români beneficiază în acest moment de aceste vouchere în valoare de 250 de lei, bani pe care îi primesc o dată la două luni. Pe de altă parte, modificări vor fi şi în ceea ce priveşte plafonul pentru medicamente compensate cu 90% care creşte şi el şi ajunge la suma de 2.020 de lei.

De la 1 octombrie vine o nouă majorare pentru mai mult de 3 milioane de persoane

În schimb, ajutoarele pentru energie şi încălzire vor fi acordate în continuare chiar dacă pensionarii beneficiază de majorări ale pensiilor şi trec de acest plafon. De la 1 octombrie vine o nouă majorare pentru mai mult de 3 milioane de persoane şi asta pentru că pensiile sub 3.000 de lei nu vor mai fi impozitate cu 10%.

Spre exemplu, un senior care are o pensie de 2.700 de lei brut, primeşte în acest moment puţin peste 2.400 de lei în mână, însă de luna viitoare va câştiga cu 270 de lei în plus. Măsura va fi aplicată şi pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei. Spre exemplu, la o pensie de 4.600 brut, pensionarul va câştiga cu 100 de lei în plus luna viitoare.

