O fabrică uriașă din România a fost cumpărată de un grup chinez. Avea afaceri de 100 de milioane de euro

Alu Menziken, companie membră a grupului Montana, fondat de antreprenorul austriac Michael Tojner, a fost cumpărată de grupul chinezesc Inner Mongolia Mengtai Group Co., Ltd, potrivit unui anunţ făcut de firma de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP), care a făcut parte din echi­pa inter­naţio­nală de avocaţi care a asistat grupul chinezesc Inner Mongolia Mengtai Group Co., Ltd. în tranzacţie, anunță Ziarul Financiar, citat de Mediafax.

Perfectarea tran­zacţiei face obiectul obţinerii aprobărilor standard din partea auto­rităţilor de re­gle­mentare, preţul de achiziţie nefiind di­vulgat de către părţi.

Proiectul a fost coordonat de firma de avocatură HEUKING din Germania, care a acţionat ca lead counsel în cadrul tranzacţiei, îndrumând activitatea consultanţilor juridici locali din Elveţia, Austria şi România.

Articolul continuă după reclamă

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi folosit aerul condiţionat zilnic în ultima perioadă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰