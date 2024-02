Vezi și

"Pe lemn, pe nucă de cocos, pe coajă de ou am aplicat şi am decorat farfurii". Acestea sunt mărţişoarele anului 2024 pe care Persida Negruţi le pregătește cu migală. Artista predă matematică la Liceul Tehnologic "Ion Vlasiu" din Târgu Mureş, însă asta nu a împiedicat-o să îşi pună în practică ceea ce a iubit încă de mică - pictura.

Persida Negruţi: Presupune foarte multă migală, cu cât e mai mic, cu atât e mai greu de lucrat. Pasiunea pentru pictură o am de când mă ştiu, aşa m-am născut, desenând. Am absolvit liceul de artă. Am făcut facultatea de matematică. După ce am devenit profesor de matematică, mi-am redescoperit pasiunea pentru pictură.

După orele petrecute la catedră, munca ei continuă în atelierul propriu.

Persida Negruţi: Au început să se împletească foarte bine meseria mea de profesor cu recreerea de după ore, când eram numai eu cu mine însămi.

Iniţial, femeia a făcut câteva mărţişoare pentru a le oferi prietenilor, dar s-a gândit totuşi să le promoveze şi pe o reţea de socializare. A rămas uimită când a văzut că foarte mulţi oameni apreciază munca pe care o depune zilnic.

Persida Negruţi: Mai întâi o icoană cadou, după aceea colegii au văzut şi le-a mai trebuit şi lor. În familie toată lumea primea cadou.

Acum, a reuşit să facă dintr-un simplu hobby, o afacere profitabilă pentru întreaga familie.

Persida Negruţi: Am început oarecum să ne vindem lucrările prin târguri, deci a devenit şi asta o profesie.

O profesie pe care o face cu ajutorul soţului ei, Alexandru.

Alexandru Negruţi: După ce se usucă va fi alb şi se va putea picta. Se dă un strat de grund pe care ulterior soţia mea îl pictează.

Zilele următoare, în prag de mărţişor, familia Negruţi va ieşi cu propriile creaţii la târguri.

