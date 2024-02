O tânără de naționalitate română, care locuiește în Olanda, a postat recent un videoclip pe TikTok, în care povestește experiența avută după ce a mers la cumpărături la Albert Heijn, unul dintre cele mai mari și populare lanțuri de supermarketuri din țară

Cu un buget de 60 de euro (aproximativ 300 de lei), alocat cumpărăturilor, tânăra a rămas șocată de faptul că a cumpărat doar câteva produse cu acești bani, potrivit Știridiaspora.ro.

A mers la cumpărături cu 60 de euro. Ce a luat de suma respectivă

În videoclip, românca explică că ea și iubitul ei au rămas fără cuvinte după ce au constatat cât de puține produse au cumpărat cu suma respectivă. Enumerând produsele pe care le-a cumpărat cu acei bani, femeia spune că nu vor fi suficiente nici măcar pentru cinci zile de consum.

„Tocmai am cheltuit 60 de euro la Albert Heijn și sunt șocată. 60 de euro și nu am cumpărat aproape nimic. Așa că vreau să vă arăt ce puteți cumpăra cu 60 de euro de la Albert Heijn, ca să înțelegeți. Eu cu iubitul meu nu am vorbit unul cu celălalt tot drumul, având în vedere cât de oripilați am fost că am dat 60 de euro pe nimic.

Deci, am luat o pâine, câteva pachete de cafea, ouă, și două pachete de ravioli cu ciuperci, pentru că erau la promoție - unu plus unu gratis, și totuși am dat 60 de euro. Am cumpărat și pateu, o lămâie pentru paste, iaurt cu ciocolată. Am mai luat bucățele de parmezan, niște foietaje cu cașcaval un sos Allioli și melci cu scorțișoară. Am achiziționat fructe de mare, inclusiv scoici, creveți, baby caracatiță și diverse alte fructe de mare, precum și o bucată de cașcaval, popcorn. Am cumpărat și o folie cu șuncă de pui și o cutie cu bucățele de șuncă de pui, un salam care era la reducere, unt și o sticlă de suc.

Deci, cam astea au fost cumpărăturile în valoare de 60 de euro. Nu cred că ne vor ajunge nici măcar 5 zile să mâncăm din toate acestea. Pentru mine a fost clar, nu o să mai cumpăr niciodată de la Albert Heijn. Spuneți-mi în comentarii părerea voastră.”, spune ea.

Reacția oamenilor, după clipul postat de româncă

După publicarea videoclipului, reacțiile pe rețelele de socializare nu au întârziat să apară. Mulți utilizatiri au împărtășit experiențe similare și au spus că și în România, produsele costă la fel.

„Am calculat fiecare produs pe care l-ai cumpărat să văd cât ar fi in România. Mi-a ieșit 287 lei,deci tot în jur de 60 de euro”, spune o altă româncă.

„În România dădeai mai mult”,

„Așa e cam peste tot în Olanda! Doar Lidl e ceva mai ieftin și Aldi dar și calitatea produselor e uneori mai slabă!”.

„Exista locuri în Olanda unde sunt mai ieftine produsele, dau de obicei 35 - 40 de euro pe mai multe lucruri”, a spus femeia.

