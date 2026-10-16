O stradă întreagă cu 6 case, vândută la preţul unui apartament din Bucureşti. Se află într-un sat superb

O stradă întreagă cu şase case a fost scoasă la vânzare într-un sat pitoresc la preţ de chilipir. Proprietăţile pot fi cumpărate împreună la preţul unui apartament cu două camere din zona Pipera, Bucureşti.

6 case la prețul unui apartament din Pipera - The Sun via X

Cele şase case se află în Cyffylliog, un sat liniştit din nordul Ţării Galilor, cu o populaţie de numai 500 de locuitori. Localitatea este situată în apropierea oraşului Ruthin, inclus de The Sunday Times în topul celor mai bune locuri în care să trăieşti în Marea Britanie.

Ruthin este apreciat pentru farmecul său istoric şi comunitatea strânsă, fiind descris în clasamentul publicaţiei britanice drept un oraş "puternic, autentic şi revitalizat", potrivit The Sun.

Şase case scoase la vânzare pentru 355.000 de euro

Locuinţele sunt de tip bungalow, case cu un singur nivel, şi au fiecare câte două dormitoare, o bucătărie, living şi baie. Preţul orientativ pentru toate cele şase case este de 355.000 de euro.

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Suma este comparabilă cu preţul unui singur apartament cu două camere într-un cartier precum Pipera, considerat o zonă de lux a Bucureştiului, ceea ce face oferta neobişnuită pe piaţa imobiliară.

Există însă şi un dezavantaj. Toate cele şase case necesită lucrări de renovare, fiind descrise de organizatorii licitaţiei drept proprietăți care au nevoie de reparaţii şi modernizări.

"Bungalourile au nevoie de lucrări, dar acest lucru îi oferă noului proprietar şansa de a le amenaja după propriul gust. Ceea ce face acest lot neobişnuit este combinaţia dintre dimensiunea sa şi amplasare. Primeşti şase locuinţe, dar cumperi şi un loc într-un colţ foarte liniştit din nordul Ţării Galilor", a explicat Edward Feather, director în cadrul BTG Eddisons Property Auctions, compania care se ocupă de vânzare.

Satul cu 500 de locuitori, înconjurat de păduri şi dealuri

Unul dintre principalele avantaje ale proprietăţilor este amplasarea lor. Satul Cyffylliog se află în valea împădurită Clywedog, la aproximativ 19 kilometri de graniţa cu Anglia.

Zona oferă numeroase trasee pentru drumeţii şi privelişti asupra dealurilor Clwydian, perfectă pentru cei care preferă liniştea şi apropierea de natură.

În apropiere se află şi pădurea Clocaenog, o rezervaţie naturală protejată, cunoscută pentru populaţia de veveriţe roşii şi pentru diversitatea speciilor de animale sălbatice.

Spre deosebire de locuinţele amplasate pe străzile aglomerate ale oraşelor, cele şase case se află într-un cadru rural, înconjurat de peisaje naturale.

"Nu e ceva ce vezi în fiecare zi"

Reprezentanţii companiei care organizează licitaţia consideră că oferta este una rar întâlnită, atât prin numărul proprietăţilor incluse, cât şi prin poziţionarea lor,

"Preţul va atrage, evident, atenţia oamenilor. Şase case pentru 355.000 de euro nu este ceva ce vezi în fiecare zi", a declarat Edward Feather.

"Amplasarea este la fel de atrăgătoare, pentru că nu vorbim despre şase proprietăţi înghesuite pe o stradă suburbană, ci despre locuinţe situate într-un refugiu liniştit, într-un sat galez, cu peisaje rurale spectaculoase chiar în spatele lor", a adăugat reprezentantul companiei.

Potrivit acestuia, cumpărătorul care va achiziţiona toate cele şase case va avea partea dde o oportunitate diferită de cele întâlnite în mod obişnuit la licitaţiile imobiliare.