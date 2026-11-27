Muncă de mântuială, profituri uriaşe. Un om de afaceri a accesat fonduri europene de aproape 28 de milioane de euro, pentru a reabilita termic 1.000 de case din Vrancea. Doar că, pentru a dovedi că şi-a făcut treaba, ar fi trimis fotografii modificate cu inteligenţa artificială la Ministerul Fondurilor Europene. În fapt, susţin meseriaşii pe care i-a folosit, lucrările au costat mai puţin de jumătate, iar diferenţa de bani ar fi ajuns în buzunarul afaceristului, arată şi o anchetă a publicaţiei Reporter de Iaşi. Bărbatul neagă acuzaţiile.

Lucrarea este deja implementată. Firma Inovativ a câştigat acest proiect pe fonduri europene.

Marius Cantaragiu este unul dintre oamenii de afaceri care a accesat fonduri europene din programul RePowerEu. Scopul este reabilitarea termică a caselor de la ţară şi reducerea costului facturilor. Iar finanţarea este de 20.000 de euro pentru fiecare locuinţă, bani furnizaţi prin Ministerul Investiţiilor. Potrivit publicaţiei Reporter de Iaşi, Cantaragiu s-a angajat să reabiliteze 1.000 de locuinţe din Vrancea. Şi ar fi încasat până acum aproape 28 de milioane de euro. Numai că lucrările efective ar fi costat mult mai puţin.

"Mie mi-a dat 8.000 de lei doar pe manoperă. La o casă. Tâmplăria era în jur de 5.000. Panourile cred că sunt vreo 15.000 de lei, 20.000. Iar faţada, în sine, dacă ajunge la 10.000 de lei", explică un subcontractor.

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La un calcul simplu, totalul abia dacă depăşeşte 8.000 de euro

"Restul, jumătate, îi încasa el", explică subcontractorul.

Beneficiarii spun că firmele subcontractate de Cantaragiu să facă lucrările nici măcar nu izolau toţi pereţii caselor.

"Mi-au făcut faţada şi gata. Mi-au dat o mână de adeziv, au dat decorativa lor şi atât. Lucrarea pe care au făcut-o face 20.000 de euro? Doamne fereşte!", spune Veronica Pătrăşcan, beneficiară.

În alte cazuri, beneficiarii ar fi fost puşi să contribuie, deşi toate cheltuielile ar fi trebuit să fie acoperite din fondurile europene.

"Mi-au băgat motive că am geamuri mai multe. Mi-au cerut 4.000 de lei şi am dat banii. Am dat banii. Că am stat în dubii, dacă nu o face?", explică Anghel Radu, beneficiar.

Sumele cerute de la beneficiari variau între 5 şi 6 mii de lei

Sumele cerute de la beneficiari variau între 5 şi 6 mii de lei, spun surse Observator. Iar banii ar fi ajuns direct la Cantaragiu.

"Nu neapărat trebuie să vii acum cu banii la birou. Poţi să vii diseară, mâine, când poţi tu, nu e problemă", spune Marius Cantaragiu.

Omul de afaceri neagă totul.

"Toate locuinţele sunt conforme, toate sunt finalizate. Controale au fost, documentaţia toată cu ce înseamnă fişe tehnice, tot, tot, tot corespunde", menţionează Marius Cantaragiu, om de afaceri.

Omul de afaceri trimitea fotografii către Ministerul Investiţiilor retuşate cu AI

Pentru a primi cei 20.000 de euro pentru fiecare locuinţă, omul de afaceri trebuia să trimită fotografii către Ministerul Investiţiilor, care să dovedească că lucrările au fost finalizate în termenul agreat. Când lucrările nu erau gata la timp, fotografiile ar fi fost retuşate cu ajutorul inteligenţei artificiale, spun chiar cei care lucrau pentru el.

"Sunt case care sunt făcute cu AI-ul. Adică sunt decontate cu pozele cu AI-ul şi le-a terminat ulterior. Au făcut şi invertoare cu AI-ul", explică subcontractorul.

Într-un răspuns pentru Observator, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a comunicat că verifică în prezent fotografiile trimise de omul de afaceri pentru a determina dacă au fost trucate cu AI-ul. Caz în care, va cere banii înapoi. Alte controale vizează acum aproape 60 dintre casele reabilitate de Cantaragiu.

Pe lângă reabilitarea termică, firma omului de afaceri s-a angajat să monteze şi panouri fotovoltaice pe case. Numai că unele ar fi fost montate de formă şi nu funcţionează. În alte cazuri, potrivit Reporter de Iaşi, invertoarele prevăzute în proiect lipseau, fiind înlocuite cu unele de două ori mai ieftine.