După ce Dracula Film Festival ne-a făcut să ne întrebăm ce creaturi se ascund în întuneric, misterul continuă şi în adâncurile Mării Negre. Apele tot mai calde par să atragă musafiri neaşteptaţi, veniţi tocmai din Pacific. Printre ei, rockfish-ul coreean, prins tot mai des de pescarii români. Iar surprizele nu se opresc aici: unele exemplare au chiar şi icre, semn că specia s-ar putea reproduce deja la noi. Peştele poate ajunge la câteva kilograme şi este considerat o delicatesă în ţara de origine. Specialiştii avertizează că încălzirea apelor favorizează apariţia unor specii noi, care schimbă treptat lumea ascunsă de sub valuri.

Originar din nord-vestul Oceanului Pacific, rockfish-ul coreean a ajuns și s-a adaptat rapid în Marea Neagră. Pescarii îl prind tot mai des.

Rockfishul corean are un aspect aparte

Are un corp robust, cap mare și înotătoare cu țepi. Specialiștii cred că a ajuns în Marea Neagră cu ajutorul navelor comerciale, în apa de balast. De obicei trăiește în zonele stâncoase, pe lângă recife, de aici şi numele: rock, de la piatră

Articolul continuă după reclamă

Prezenţa rockfish-ului coreean a fost observată în apele noastre, pentru prima dată, în urmă cu 2 ani. De atunci, pescarii spun că îl prind tot mai des. Peştele se hrăneşte cu specii mai mici şi poate ajunge la greutate de aproximativ 3 kg.

”Deja atinge dimensiuni foarte mari, pe lângă asta, pescarii au semnalat exemplare şi cu icree deci se pare că se va înmulţi sau dacă nu cumva se înmulţeşte deja la litoralul românesc”, spune Victor Niță, biolog.

”Genul ăsta de peşti sunt foarte rezistenţi la condiţiile de mediu, chiar şi variaţii de temperatură şi în consecinţă îi văd ca unul dintre prădătorii supremi ai faunei de fund la Marea Neagră”, spune Adrian Bîlbă, cercetător științific.

Peştele se vinde în Coreea de Sud cu echivalentul a 63 de lei kilogramul şi este considerat o delicatesă în bucătăria asiatică. Şi proprietarii restaurantelor de pe litoralul românesc iau acum în calcul introducerea lui în meniuri. Mai ales că are o carne slabă şi este bogat în vitamine şi acizi graşi.

”Are o carne destul de bun. Ar atrage turiştii. Dacă îl aclimatizăm în Marea Neagră o să-l vindem şi în cherhanale”, spune Sorin Mănăilă, manager restaurant pescăresc.

Rockfish-ul coreean nu este singura specie neobișnuită observată în ultimii ani în Marea Neagră. Tot mai multe specii ajung în această zonă și reușesc să se aclimatizeze în apele noastre, unde găsesc condiții favorabile pentru supraviețuire și, în unele cazuri, chiar pentru reproducere.

”Unul dintre motivele care ar putea sta la baza acestui fenomen ar fi influenţa schimbărilor climatice. În zona litoralului românesc, tempertura apei a crescut în ultimul deceniu cu aproximativ 2 grade. De aici fiind şi explicaţia apariţiei acestor specii nespecifice zonei noastre”, spune Maria Mihailov, cercetător științific.

Printre acestea se numără crabul albastru american, lavracul, dorada, păstrăvul curcubeu, corbul de mare şi milacopul. În același timp, specialiștii au reușit să crească experimental, în ferme marine de pe litoral, și stridii japoneze, care au ajuns deja și în farfuriile turiștilor. Între timp, în Delta Dunării, creveții asiatici au devenit tot mai căutați, ajungând inclusiv în meniurile restaurantelor.