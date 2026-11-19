Este agitaţie mare în păstrăvării! Se apropie prima dezlegare la pește din postul Crăciunului. Pentru masa de sâmbătă, oamenii îşi aleg, deja, cei mai frumoşi păstrăvi.

Crescătoriile vând păstrăv, crap şi sturion cu preţuri între 35 şi 65 de lei kilogramul. Cei care vor un gust mai intens cumpără păstrăv afumat, care costă în jur de 100 de lei kilogramul.

"Ne-am pregătit în jur de 1.500 de kilograme de peşte, să avem pregătit pentru toţi. Anul acesta s-a scumpit un pic. Noi am ridicat în jur de 10-11% preţul", a declarat Gheorghe Dumitrescu, administrator păstrăvărie.

"Normal îl fac la cuptor cu garnitură de cartofi sau broccoli, sau îl fac simplu", a spus o femeie.

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În magazine găsim și preparate din peşte - afumate, marinate, zacuscă şi chiftele.

"Avem mai multe variante de peşte, începând de la zacuscă în jur de 30 de lei borcanul, până la 47-50. Avem fel şi fel de sortimente de icre - începând de la 21 de lei până la 30-40 de lei", a precizat Dana Poleac, vânzătoare băcănie.

"Crapul - 30 de lei, 37 de lei - crapul sălbatic, de exemplu. Ştiuca - 40 de lei.Carasul - 25 de lei şi caras mare şi caras mic", a transmis Petruţa Nerghiş, vânzătoare.

Cine nu are timp să cumpere şi să prăjească peşte găseşte meniuri speciale în restaurante. Bruschetele cu pastă de păstrăv și icre, borş cu păstrăv şi crap cu mămăligă.

"Trebuie să aibă o crustă frumoasă, ca să fie bine copt înăuntru. Să aibă culoare perfectă, să fie uleiul bun. Cel mai bine se consumă cu mămăliguță şi sos de usturoi", a explicat Liviu Bita, bucătar.

Dezlegarea la pește aduce și beneficii pentru sănătate. Bogat în proteine, vitamine și acizi grași Omega-3, peștele oferă nutrienți importanți într-o perioadă cu alimentație mai restrictivă.

"Putem opta pentru peşti graşi, precum macrou, hering, somon, sardine care sunt surse importante de acizi graşi şi Omega-3, dar şi pentru crapi, şalău, cod sau păstrăv", a declarat Daniela Bălănucă, dietician.

Postului Crăciunului are 14 dezlegări la pește - primele trei încep de sâmbătă. Printre cele mai importante sunt zilele de Sfântul Andrei, 1 Decembrie și Sfântul Nicolae.