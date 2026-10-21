Piatra care se vinde cu 5.000 de euro gramul. O poţi găsi pe câmp şi poate valora cât un apartament

O piatră aparent obişnuită, găsită pe câmp, poate valora cât un apartament. Cele mai rare fragmente sunt vândute colecţionarilor cu până la 5.000 de euro gramul, de cele mai multe ori chiar mai scump decât aurul.

Un fragment de rocă ajuns pe Pământ din spaţiu poate ascunde o adevărată avere. Potrivit Medium.cz, cei mai rari meteoriţi pot atinge pe piaţa colecţionarilor preţuri de până la 5.000 de euro pentru un singur gram.

Prin comparaţie, preţul unui gram de aur este estimat în sursa cehă la aproximativ 120 de euro, ceea ce înseamnă că anumite fragmente de meteoriţi pot fi de câteva zeci de ori mai scumpe decât metalul preţios.

Totuşi, nu orice piatră provenită din spaţiu valorează o avere. Preţul depinde de mai mulţi factori, printre care originea, compoziţia şi starea în care a fost descoperită.

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Ce meteoriţi valorează mii de euro pe gram

Potrivit site-ului de specialitate astro.cz, printre cele mai apreciate exemplare se numără aşa-numiţii meteoriţi cu pedigree, pentru care cercetătorii au reuşit să reconstituie inclusiv traiectoria iniţială prin Sistemul Solar.

Astfel de descoperiri sunt extrem de rare, la nivel mondial fiind cunoscute aproximativ 30 de exemplare. Valoarea unui meteorit este influenţată în primul rând de compoziţia sa. Printre cele mai rare tipuri se numără palasitele, meteoriţi care au o structură deosebită.

La stabilirea preţului contează şi gradul de conservare, dar şi cât de recent a fost descoperit fragmentul. Cele mai apreciate pe piaţa colecţionarilor sunt bucăţile de rocă provenite de pe Lună sau de pe Marte, care pot ajunge la valori impresionante datorită originii lor.

Cehia, una dintre ţările unde sunt descoperiţi frecvent meteoriţi

Cehia se numără printre ţările unde sunt identificaţi frecvent meteoriţi, datorită unui sistem de monitorizare a fenomenelor astronomice dezvoltat în urmă cu mai bine de jumătate de secol.

Este vorba despre Reţeaua Europeanp de Monitorizare a Bolilor, fondată de astronomul Zdenek Ceplecha. Reţeaua de camere operată de Institutul Astronomic al Academiei de Ştiinţe a Republicii Cehe, din Ondrejov, permite specialiştilor să calculeze cu precizie locurile în care ajung fragmente de meteoriţi.

Cu ajutorul acestei tehnologii, cercetătorii cehi au contribuit, în 2018, la descoperirea meteoritului Renchen, în Germania. Un alt eveniment important a avut loc în noiembrie 2017, când un fragment valoros, care nu fusese descris anterior, a căzut în apropierea localităţii Vysoke nad Jizerou.

Istoria descoperirilor de meteoriţi din Cehia cuprinde zeci de cazuri, de la meteoritul Loket, datând din anul 1400, până la fragmente identificate în epoca modernă.

Cine găseşte un meteorit în Cehia, îl poate păstra

Un aspect important pentru cei care caută meteoriţi este legislaţia privind dreptul de proprietate asupra fragmentelor descoperite.

În Cehia, nicio lege nu reglementează în mod explicit găsirea meteoriţilor, astfel că, potrivit sursei citate, fragmentele pot rămâne în posesia persoanelor care le descoperă.

Situaţia este diferită în Germania, unde regulile variază în funcţie de land, iar statul poate revendica descoperirile de o valoare excepţională.

Specialiştii recomandă totuşi ca persoanele care găsesc meteoriţi în Cehia să anunţe Institutul Astronomic sau un muzeu. Înregistrarea fragmentelor într-o bază de date de specialitate poate contribui la creşterea valorii acestora pe piaţa colecţionarilor.

În Slovacia, legislaţia este şi mai strictă. O reglementare oficială clasifică meteoriţii drept obiecte protejate, iar persoanele care îi descoperă sunt obligate să îi predea autorităţilor.