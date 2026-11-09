Oraşul în care casele sunt construite cu diamante. Secretul ascuns în pereţii clădirilor vechi de sute de ani

În aparenţă, un orăşel german ca oricare altul, Nordlingen ascunde un secret: zidurile caselor se află milioane de diamante microscopice, apărute în urma impactului unui asteroid, în urmă cu aproximativ 15 milioane de ani.

Orașul se află în landul Bavaria, în sudul Germaniei, chiar în mijlocul unui crater uriaș, format după ce un asteroid a lovit Pământul. Impactul a lăsat în urmă o depresiune cu un diametru de peste 14 kilometri, cunoscută sub numele de craterul Nordlingen Ries.

Forța loviturii a fost atât de mare, încât rocile din zonă, care conțineau grafit, s-au transformat în diamante, din cauza presiunii uriașe. Potrivit unui studiu, aceasta ar fi ajuns la aproximativ 60 de gigapascali, scrie Smithsonian Magazine.

Asteroidul ar fi avut o greutate de aproximativ trei miliarde de tone și un diametru de aproape un kilometru, estimează Gisela Posges, geolog și director adjunct al Muzeului Craterului Ries din Nordlingen. Impactul a dus și la formarea unei roci speciale, care conține fragmente de sticlă, cristale și diamante și se găsește în locurile în care au căzut asteroizi.

Articolul continuă după reclamă

Primii oameni s-au stabilit în această zonă în anul 898, iar în Evul Mediu au început să construiască zidurile de apărare ale orașului, care au rezistat până în prezent. Nordlingen se numără printre puținele localități din Germania care și-au păstrat fortificațiile, în ciuda numeroaselor războaie prin care a trecut țara.

Pentru construcția caselor și a clădirilor, localnicii au folosit piatra pe care o găseau în apropiere, fără să știe că aceasta ascundea milioane de diamante. Astfel, inclusiv biserica Sfântul Gheorghe, unul dintre simbolurile orașului, a fost ridicată din aceeaşi rocă.

Pietrele prețioase sunt însă atât de mici, încât nu au nicio valoare comercială. Cele mai mari măsoară doar 0,3 milimetri și pot fi observate numai la microscop. Importanța lor este, în schimb, una științifică.