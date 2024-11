UPDATE. În tren, s-au aflat premierul Marcel Ciolacu şi ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

"Primul tren nou achiziţionat de Ministerul Transporturilor (prin ARF), în ultimii 22 de ani, circulă de astăzi pe ruta Bucureşti-Braşov! Noul tren electric poate circula cu o viteză maximă de 160 km/h şi are o capacitate de 55 locuri la clasa întâi, 294 de locuri la clasa a doua şi 2 locuri destinate persoanelor cu mobilitate redusă. Acesta a fost achiziţionat, împreună cu alte 36 trenuri, în baza unui contract în valoare de 1,7 miliarde lei (fără TVA), finanţat prin Programul Transport 2021-2027", a infomrat pe Facebook ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Acesta spune că până în 2026 vor ajunge în România, gradual, şi celelalte trenuri care vor deservi mai multe rute: Bucureşti-Suceava,Bucureşti-Iaşi, via Paşcani, Bucureşti-Constanţa, Bucureşti-Timişoara via Braşov, Arad, Bucureşti-Craiova, Bucureşti-Arad, via Craiova, Orşova, Bucureşti-Petroşani-Deva, Bucureşti-Cluj-Napoca, Bucureşti-Braşov, Braşov-Cluj-Napoca, via Deda, Cluj-Napoca-Timişoara, via Deva, Arad, Bucureşti-Galaţi şi Cluj-Napoca- Iaşi.

"Trenul pus astăzi în circulaţie este şi primul tren electric achiziţionat de MTI în ultimii 35 de ani. Ultimele trenurile cumpărate sunt cele cunoscute sub denumirea “Săgeata Albastră", achiziţionate în anii 2002-2003, şi care sunt propulsate cu motoare diesel. În prezent, sunt în derulare alte patru contracte pentru achiziţionarea a încă 82 trenuri noi, finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi prin Fondul pentru Modernizare. Astfel, toate cele cinci contracte prevăd inclusiv achiziţionarea suplimentară a încă nouă trenuri (prin act adiţional). În plus, sunt în pregătire licitaţii pentru achiziţionarea a încă 58 de trenuri electrice noi şi 12 trenuri cu hidrogen", menţionează Grrindeanu.

Potrivit ministrului, în următorii patru ani, România va beneficia de un total de 189 de trenuri electrice noi, la care se vor adăuga 39 de locomotive noi, dar şi 75 de locomotive şi 139 vagoane modernizate.

Două ore și jumătate durează o cursă de la București la Brașov. Este primul tren electric nou cumpărat de statul român în ultimii 22 de ani.

Până pe 14 decembrie acesta va circula dimineața, începând cu ora 5:40 va pleca din Gara de Nord și se va opri în toate stațiile de pe Valea Prahovei. Biletul costă 63 de lei la clasa II și 91 de lei la clasa I.

Acest tren are 12 vagoane și o capacitate de 351 de locuri, fiind dotat cu sisteme de supraveghere. Pe ecrane se poate vedea viteza trenului în timp real și localizarea acestuia.

Noul tren electric format din material rulant nou, respectiv rama electrică RE-IR TS02 Alstom Coradia Stream circulă, de miercuri, 20 noiembrie 2024, pe ruta Bucureşti Nord – Ploieşti Vest – staţiunile de pe Valea Prahovei – Braşov şi retur. Rama este alocată pentru exploatare operatorului naţional CFR Călători de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) – proprietarul de facto al trenurilor Alstom achiziţionate pentru România, informează CFR Călători.

În perioada 21 noiembrie – 14 decembrie 2024, trenul va circula după următorul program: IR 16001 Bucureşti Nord plecare 05:40 – Braşov sosire 08:08 / IR 16002 Braşov plecare 08:43 – Bucureşti Nord sosire 11:12.

Modelul Coradia Stream este primul tren furnizat de către firma producătoare Alstom Ferroviaria S.p.A. pentru transportul feroviar de pasageri din România, în cadrul contractului de achiziţie încheiat şi derulat de către ARF.

CFR Călători operează rama electrică Alstom pe ruta Bucureşti Nord – Ploieşti Vest – staţiunile de pe Valea Prahovei – Braşov ca tren Interregio şi cu tarif aferent acestui rang de tren, conform contractului de servicii publice încheiat de companie, cu ARF.

