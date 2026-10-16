Scrie eco sau bio pe lapte ori iaurt, dar de unde știm că vaca chiar s-a răsfăţat pe o pajişte la marginea unei păduri? Ce garanţii avem că ouăle "bio" chiar provin de la găini nestresate? O frunză verde trântită pe un ambalaj nu va mai păcăli pe nimeni. Noile reguli îi obligă pe comercianți să demonstreze că produsele lor chiar sunt ecologice, nu doar marketing bun. Cine induce cumpărătorii în eroare riscă amenzi usturătoare. Partea bună? Regulile se aplică la tot, de la sosetele din bumbac "virgin" şi până la frigiderul care promite că salvează planeta în timp ce-ți răcește berea.

Jumătate dintre români cumpără cel puţin o dată pe săptămână produse bio, potrivit celor mai recente studii. Dar simplul cuvânt pus pe etichete nu garantează, de unul singur, că un aliment este certificat organic.

"N-am chiar încredere, dar asta e. Zicem că sunt ceva mai bune ca celelalte, sperăm că nu au atâtea pesticide. Sunt destul de scumpe". "Sunt foarte multe mărci pe care le-am încercat și mi-au confirmat calitatea. Nu neapărat bio sau nebio. Verificați frunza aceea verde? Da. Sunt atentă la tipul de cumpărături". "Nu am făcut niciodată diferența între bio și normal. Nu m-a interesat", au spus oamenii.

Comercianții trebuie să demonstreze că produsele sunt ecologice

Până acum, erau şi producători care își prezentau marfa drept "eco" sau "prietenoasă cu mediul", fără să şi dovedească asta. Regulile sunt, de-acum, mai stricte. Producătorii trebuie să demonstreze că produsele lor au cu adevărat calitățile pe care le promovează.

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"Atunci când vedem un produs eco 100% sau sustenabil 100%, acolo ar trebui să fim puțin atenți și să ne gândim dacă într-adevăr e posibil acest lucru. Recomandarea e următoarea: operatorii economici să verifice ca toate enunțurile să poată să fie dovedite prin documente. Eu recomand, pot să zică 85% eco, dar acel 85% să fie, decât să spunem 100% și să-i mințim pe clienții noștri", a afirmat Bekesi Csaba, preşedinte ANPC.

Dacă vrem să cumpărăm un aliment bio, căutăm pe etichetă frunza verde cu stelele Uniunii Europene și codul organismului care l-a certificat. Iar dacă pe o sticlă de suc scrie „eco”, trebuie să vedem ce anume este ecologic. Poate fi vorba doar despre ambalaj, care conține plastic reciclat, nu și despre sucul din interior.

Cum pot fi reclamați comercianții care folosesc etichete înșelătoare

Regulile noi nu se opresc la alimente. Dacă tot se laudă cu ele, producătorii trebuie să şi justifice acum afirmațiile pe care le fac pe ambalajul mărfii. De la râşniţele electrice de piper şi până la combinele frigorifice uriaşe.

"Ordonanța 18 clarifică foarte bine și spune că, atunci când un comerciant oferă informații privind sustenabilitatea, reparabilitatea sau caracterul ecologic al unui produs, acestea trebuie să poată fi susținute cu documente, să nu fie doar un enunț de tip marketing", a explicat Bekesi Csaba.

Dacă aveţi suspiciuni că o etichetă nu reflectă caracteristicile unui produs, îl puteţi reclama la ANPC. E suficientă o fotografie şi un bon fiscal.