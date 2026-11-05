La țară, bio nu e o modă, e cămara: oamenii scot ouăle direct din cuibar, iar castraveții, gogoșarii și zacusca vin din grădina proprie. Cei de la bloc nu au grădină, dar au raftul din magazin, iar cererea de produse bio crește. Românii cumpără din ce în ce mai mult şi... din ce în ce mai des.

Produsele bio sunt tot mai prezente în farfuriile celor care vor să mănânce sănătos. Unii aleg însă să păstreze obiceiurile de la țară și își cultivă singuri fructele și legumele, cresc găini pentru ouă sau animale pentru lapte și carne. Soții Eftenie ştiu deja mersul lucrurilor.

"Ne-am aprovizionat, am făcut castraveţi, gogoşari din grădina noastră...zacuscă, tot ce trebuie pentru o casă. Este avantajos că stăm la ţară, dar sunt şi la ţară cheltuieli pe măsură. Trebuie să cumpărăm grâu pentru că nu prea se face, porumb, dar considerăm că este avantajul pe partea cealaltă, pentru că este un lucru mai natural", spun soţii Eftenie.

Cei care locuiesc la bloc nu au cum să se bucure de aceleaşi bunătăţi. Însă pot găsi alternative în magazine, unde oferta de produse bio este vastă.

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Produsele bio, tot mai căutate

Chiar dacă nu avem grădina noastră, măcar avem posibilitatea de a alege ce să punem în coşul de cumpărături. Pentru cei care nu pot cultiva fructe şi legume acasă, prudusele bio sunt o variantă tot mai căutată. Uneori, acestea au preţul mai ridicat, însă tot mai mulţi mai români pun accent pe calitatea alimentelor.

"În ultima perioadă, cererea este foarte ridicată în legătură cu produsele bio. Am încercat să aducem diverse sortimente", a declarat Cristina Chirion, manager magazin.

Un studiu realizat recent arată că 53% dintre români cumpără produse bio cel puțin o dată pe săptămână, iar 71% le consideră benefice pentru sănătate, în creștere față de anul precedent.