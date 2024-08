După ce s-au trezit cu venituri diminuate, mulţi pensionari au ajuns la capătul puterii. "Mi-e ruşine, mi-e ruşine total pentru o femeie care a lucrat 10-15 ani ia mai puţin ca una care nu a muncit deloc, mai vreţi ceva in plus?", spune un pensionar în lacrimi. După 35 de ani de muncă, Mihaela Draga a primit cu dezamăgire decizia de recalculare. A ieşit pe minus cu 800 de lei şi a contestat documentul, la fel ca alţi zeci de mii de români. "După 35 de ani de muncă, Mihaela Draga a primit cu dezamăgire decizia de recalculare. A ieşit pe minus cu 800 de lei şi a contestat documentul, la fel ca alţi zeci de mii de români", a declarat Mihaela Draga, pensionară.

Pensionarii pot contesta decizia de recalculare la Casele Teritoriale de Pensii în 45 de zile de la primire

Acum, se teme pentru ziua de mâine mai mult ca niciodată. Şi alţi pensionari au decsoperit greşeli cu privire la stagiile de cotizare. "Am avut în plată 1532 lei şi acum mi-a scăzut la 1.360. Am constatat că am o lipsă de 6 ani", spune o pensionară. Pensionarii pot contesta decizia de recalculare la Casele Teritoriale de Pensii în 45 de zile de la primire. Contestaţia trebuie să conţină datele de identificare ale seniorului şi motivele pentru care acesta nu este de acord cu recalcularea, dar şi copii ale documentelor justificative. Casa Pensii răspunde în 45 de zile, iar dacă decizia e favorabilă, atunci pensia va fi adusă la zi conform noilor date. Dacă seniorul nu este mulţumit poate să se adreseze instanţei în 30 de zile de la primirea răspunsului la contestaţie. După scandalul recalculării pensiilor, Guvernul vrea să crească pragul de neimpozitare.

"Am luat decizia ca toate pensiile sub 3.000 lei sa nu ma fie impozitate, vorbim de o masura care se va aplica din 1 octombrie pentru aprox 3 milioane de pensionari", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României. Un senior cu o pensie de 2700 lei brut, primește acum 2.430 lei în mana. Din octombrie, va câștiga 270 lei în plus. Măsura se va aplica și pentru pensionarii cu venituri de peste 3.000 lei. La o pensie de 4 500 lei brut spre exemplu, seniorul va primi cu 100 de lei mai mult. Guvernul ar putea adopta actul normativ săptămâna viitoare.

