Retailerul polonez Zabka a intrat pe piața din România. Ce salarii oferă

Retailerul polonez Zabka a deschis primele magazine din România, sub brandul Froo. Acestea se află în București, iar compania și-a făcut deja planuri și pentru extinderea în afara Capitalei.

Zabka va deschide noi magazine și în Constanța, Craiova și Pitești, lansând deja anunțuri de recrutare în acest sens. Pentru poziția de Antreprenor Magazin, salariul indicat este de 10.000 - 15.000 lei net pe lună, scrie Profit.ro.

“Nu avem încă o dată stabilită, dar vor fi sigur tot în București. Încă 2-3 rânduri de magazine vor fi tot în București și sunt câteva deja în proces de remodelare. Ne uităm la toate orașele mari, suntem în negocieri, dar nu avem nimic confirmat”, a declarat Radu Trandafir, directorul general al Froo Romania Retail, pentru Profit.ro.

România este o piață importantă în Europa Centrală și de Est, chiar a doua cea mai mare piață de consum din regiune, a afirmat Anna Grabowska, directorul general al Zabka International, în conferința de lansare a retailerului în România.

Retailerul intră și pe piața cafelei

Zabka are planuri mari pentru piața din România și a anunțat că se poziționează ca jucător și pe piața servicii rapide de cafea, ca un concurent al brandului românesc 5 to Go. Compania va avea prețuri ceva mai mici însă, de până la 4 lei, urcând spre 6-7 lei pentru cappuccino sau latte. “Consumatorii români apreciază magazinele mici, de proximitate, unde pot face achiziții impulsive pentru consum imediat”, a precizat Anna Grabowska, potrivit sursei citate.

