România, paşi importanţi pentru construcţia propriei drone de atac. Anunţul făcut de ministrul Economiei

Ministrul Economiei a fost întrebat după şedinţa de Guvern despre proiectul privind drona românească. ”În acest moment există mai multe, sunt două memorandumuri semnate, în două grupuri de lucru, care includ societatea Carfil SA, care este filială a ROMARM-ului. Unul dintre ele are ca obiectiv de a vedea dacă prevederile legale actuale din România pot fi îmbunătăţite, pentru a avea un proiect: drona românească şi, în general, drone în România, mai rapid. Al doilea memorandum, care are peste 13 instituţii, vorbesc despre Politehnica din Bucureşti, vorbesc despre Universitatea de Ştiinţe Agricole. Cei care - şi foarte mulţi care pot contribui la un concept drona românească pentru agricultură. Aceste două memorandumuri sunt semnate, au fost semnate la BSDA, din câte ştiu eu, deja s-au organizat. La Carfil, unul dintre proiectele Carfil se referă la un centru de pregătire a operatorilor de drone, sigur, cu dublu uz, pentru civil şi pentru militar. Şi pot să vă spun că alaltăieri, miercuri, la Eurosatory, care este cel mai mare târg european pentru industrie militară, am vorbit cu compania parteneră franceză care are astfel de softuri, companie parteneră a Carfil-ului, care are aceste softuri de pregătire, are simulatoarele de pregătire a operatorilor şi sunt într-un progres evident de a face acest centru regional de pregătire a operatorilor pentru drone în România”, a afirmat Radu Oprea.

Când ar putea fi gata drona românească

El a precizat că ”vom avea şi un proiect de cercetare, cu finalitate în posibilitatea de a industrializa într-una dintre fabricile Romarm-ului produsul respectiv, prototipul respectiv”. ”În acel moment, sută la sută vom avea o dronă românească. Mai există în acest moment un proiect al Carfil-ului referitor la drone, în care au semnat cu o companie americană, cu Periscope Aviation, au semnat deja o înţelegere, astfel încât drona pe care astăzi au conceput-o cei de la Periscope Aviation să fie fabricată în România, ei producând astăzi în China, îşi doresc ca să fie fabricat în totalitate. Faptul că fabrici în totalitate putem considera că este o dronă românească, dar eu cred că vom avea într-adevăr o dronă românească în momentul în care proprietatea intelectuală este a noastră. Pot să vă mai spun un lucru: am fost însoţit la Eurosatory de o companie românească care lucrează pe partea de inteligenţă artificială, dezvoltă anumite proiecte şi am insistat să fie prezent alături de mine, atunci când vorbeam cu companii de prestigiu din Europa care produc astăzi echipament militar, pentru a arăta că atunci când vorbim despre coproducţie în România, avem ce să oferim. Şi partea de cybersecurity, partea de inteligenţă artificială este foarte bine dezvoltată la nivelul României, în mai multe zone. Vorbim despre Cluj, despre Bucureşti, despre Iaşi, despre Timişoara şi nu numai. Cred că nu este întâmplător faptul că Agenţia Europeană de Cyber Security se află în România şi, iarăşi, nu este întâmplător că cel mai mare număr de ingineri IT la mia de locuitori din Uniunea Europeană este România, a şasea din lume. Deci avem anumite capabilităţi foarte bune şi le-am prezentat şi companiilor europene, pentru a vedea că în România pot exista parteneriate, nu doar în sensul în care putem asambla, fabrica în România, ci putem veni alături de ei în co-producere a unor echipamente militare”, a arătat ministrul Economiei.

Despre orizontul de timp până la realizarea dronei româneti, Oprea spus că, în opinia sa, nu o să treacă vara fără a avea deja tema de proiectare pentru drona românească gata. ”Trebuie să ai o temă de proiectare pe care poate putem să o facem noi la /MEAT/, să găsim finanţarea din fonduri europene. Îmi doresc, prin Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării. Sigur, toate schemele acestea sunt competitive. Trebuie ca cei care doresc şi care pot să facă lucrul acesta - şi sunt astfel de institute în România, INCAS are proiecte, COMOTI are astfel de proiecte. Sunt companii private care au astfel de proiecte. Există această capacitate de a proiecta, de a cerceta şi de a dezvolta astfel de drone în România”, a explicat ministrul.

Oprea a mai spus că există mai multe drone astăzi în România, ca prototip şi aeriene, româneşti, da, şi aeriene şi navale. ”Am văzut că au fost expuse la BSDA. Cu echipamente, cu softuri româneşti, cu inteligenţă, să spun românească, şi cu echipamente de optoelectronică proiectate de către români. Sunt mai multe companii care au astfel de proiecte, de patente deja înregistrate”, a spus el.

