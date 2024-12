2025 se anunţă un an de coşmar, sub ameninţarea unor taxe mărite şi a scumpirilor în lanţ stârnite de politica fiscală a Cabinetului Ciolacu 2. Guvernul a aprobat astăzi ordonanţa austerităţii, iar măsurile dure s-ar putea înmulţi. Ministrul de finanţe a spus deschis că încearcă să nu mărească şi alte taxe, iar, într-un apel fără precedent, premierul le-a sugerat companiilor să nu mai mărească preţurile o jumătate de an. Semn că situaţia noastră financiară s-ar putea degrada exploziv.

În faţa unui deficit de buget aproape dublu faţă de cel din lege, premierul a explicat la începutul şedinţei de guvern că trebuie să ia măsuri neplăcute. Aşa-numita ordonanţă trenuleţ va lovi angajaţii statului şi din mediul privat, pensionarii, elevii, studenţii şi copiii. Majorările anunţate nu vor mai avea loc, iar unele categorii vor rămâne fără facilităţi fiscale. 133 de miliarde de lei va economisi România cu aceste măsuri controversate.

"Această ordonanță nu este una a "austerității" sau "sărăciei". Am hotărât împreună cu partenerii de coaliție să adoptăm azi așa-zisa Ordonanță „Trenuleț” pentru a ține sub control deficitul bugetar în 2025, așa cum ne-am angajat în fața Comisiei Europene prin Planul Fiscal. Ca prim-ministru, sunt pregătit pentru orice critică", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României.

"S-au făcut multe excese şi acum vine nota de plată. Nu există prânz gratis şi asta trebuie să înţelegem cu toţii. În momentul în care politicienii dau, nu dau de la ei, dau de la noi", a explicat Gabriel Biriș, expert fiscal.

În plus, se vor elimina complet şi o serie de facilităţi fiscale pentru angajaţi din domenii cheie. Spre exemplu, un angajat din industria IT, care câştigă 10.000 de lei brut primeşte acum, în mână, puţin sub 7.000 de lei. De anul viitor, după ce va fi obligat să plătească şi contribuţia la pilonul 2 de pensii, salariul îi va scădea sub 6.000 de lei. Măsurile de austeritate riscă să provoace proteste în lanţ. Poliţiştii au protestat astăzi în faţa guvernului, iar angajaţii din penitenciare, la Constanţa şi Hunedoara.

Ordonanța "trenuleț" a fost adoptată cu aviz nefavorabil de la Consiliul Economic și Social. Sindicatele și patronatele spun că măsurile creează dezechilibre, este promovează munca neplătită și există riscul izbucnirii unor conflicte de munca si greve. În plus, nu există predictibilitate pentru mediul privat.

Situaţia ar putea deveni şi mai rea după alegerile prezidenţiale

Situaţia ar putea deveni şi mai împovărătoare după alegerile prezidenţiale din primăvară. Statul ar putea avea nevoie de şi mai mulţi bani şi ar putea majora taxa pe valoarea adăugată şi impozitul pe profit.

"Eu voi face tot posibilul să construim bugetul anului 2025 fără majorare de cotă la TVA și impozitul pe venit. Nu îmi doresc să împovărez şi mai mult mediu de afaceri şi consumul. Nu ne dorim o supraimpozitare a muncii în 2025. Până nu ajung să văd cifrele şi care sunt calculele nu vreau să exclud nimic", a spus Tanczos Barna, ministrul Finanţelor.

În faţa unui an complicat, premierul a făcut un apel fără precedent, semn că guvenul ar putea lua măsuri şi mai aspre de austeritate. "Solicit tuturor companiilor din România un moratoriu de 6 luni de zile pentru înghețarea prețurilor și solidaritate cu populația și Guvernul României", a transmis Marcel Ciolacu, premierul României.

Guvernul reduce şi plafonul pentru microîntreprinderi

De la 1 ianuarie, guvernul reduce şi plafonul pentru microîntreprinderi. De la 500.000 de euro în prezent la 250.000 de euro de anul viitor. Firmele care realizează venituri peste acest prag vor fi obligate să plătească impozit pe profit de 16%, de cinci ori mai mare decât acum. În plus, impozitul pe dividende va creşte de la 8 la 10%. O măsură introdusă peste noapte.

"În doi ani consecutiv ni se măresc de aproximativ 16 ori taxele pe care noi trebuie să le plătim. Este greu să ne programăm să ne facem un plan pentru că nu ştiu ce se întâmplă de la o lună la alta, dar de la un an la altul", a mărturisit Laurențiu Oprea, antreprenor.

Guvernul a depăşit cheltuielile planificate cu aproape 70 de miliarde de lei, anul acesta.

ORDONANŢA TRENULEŢ. Deficit bugetar record: 8,5% (150 mld. lei)

VAGON 1 - Salarii şi pensii îngheţate

VAGON 2 - Vouchere de vacanţă -50%

Tichete de masă, eliminate

VAGON 3 - Îngheţate: Alocaţii copii, burse elevi

Reduse: Subvenţii transport elevi

VAGON 4 - Prag de impozitare IMM-uri: 250.000 euro

VAGON 5 - Impozitul pe dividende: 10%

VAGON 6 - Eliminare facilităţi: IT, Construcţii, Agricultură, Industria alimentară

VAGON 7 - "Taxa pe stâlp" - 1%

