Michelle Tollin s-a stabilit în România cu familie în urmă cu 4 an. Prima dată a ajuns în Iaşi la 14 ani, pe atunci nu avea să ştie ce îi rezervă viitorul în acelaşi oraş. Tatăl lui e italian, iar mama româncă au şi ei propriul restaurant cu specific italian deschis în oraş. Fiul lor, Michelle, le-a luat pe urme şi şi-a deschis un food truck cu sandwich-uri şi pizza exact ca în Italia. Băiatul şi-a terminat liceul la Iaşi, apoi şi-a continuat studiile în Italia, unde a învăţat cum să pună bazele unei afaceri, relatează BZI.

Tânărul luat-o pe urmele familiei

„În acel moment, când am terminat liceul și am decis să fac facultatea, domeniul HoReCa nu era foarte dezvoltat și, pentru că voiam să învăț despre afaceri, cum faci o afacere, cum o dezvolți, am plecat în Italia. Am studiat la Milano, apoi la Roma și în Anglia, la Oxford. În acea perioadă, când eram la finalul studiilor, venise pandemia, iar atunci am decis să mă întorc în Iași. M-am acomodat foarte bine și pot să spun că pentru mine Iașul e acasă. Îmi este foarte bine aici, de aceea am rămas”, povestește Michelle.

Întors în România, şi-a deschis propria afacere cu care acum a atins succesul.

„România este o țară frumoasă, care începe să fie vizitată de străini. Eu am fost la Cheile Bicazului, pe Transfăgărășan, am prieteni, rude din Italia care vin aici în vizită, dar și din alte țări. Vara trecută, când au fost evenimente, Turneul de Tenis, au venit mulți străini la noi la restaurant. Acum există internetul și mulți vloggeri promovează Iașul. Este un vlogger italian care știe mai multe despre Iași decât știu eu. Eu am făcut un curs de marketing online și am învățat să postez filmulețe pe TikTok pentru că, acum, rețelele sociale sunt o metodă de promovare”, a adăugat Michelle Tollin.

