După zece ani petrecuți prin străinătate, Eusebiu s-a întors în România, în 2022. A căutat stabilitate financiară prin țări precum Germania, Italia și Austria însă în cele din urmă și-a dat seama că dorul de casă era mult mai mare, așa că a decis să se întoarcă. Acum, crede că a găsit afacerea cu care va da lovitura și care îi poate aduce un venit considerabil.

Convins că instalarea panourilor fotovoltaice reprezintă o afacere de viitor la noi, şi a deschis imediat o firmă, a învăţat să monteze panouri şi a început aventura de antreprenor în România, potrivit ZiaruldeIasi.ro.

Afacerea cu care bărbatul crede că va da lovitura în România

„Am plecat un pic “pe” Italia, dar a fost catastrofă cu munca pe acolo. Nu am găsit de lucru, nu ştiu, pur şi simplu am făcut toate meseriile pământului, numai de electricitate nu m-am ocupat. DJ de radio am fost, la Asociaţia Română Flacăra din Torino am fost director de comunicare, am fost de toate, doar ca electrician nu am găsit de lucru. În 2006, mi-am luat o maşină din Germania şi aşa am cunoscut un tip care avea firmă de instalaţii electrice, dar n-avea decât doi angajaţi pe atunci”, a povestit bărbatul.

Bărbatul crede că afacerea cu montajul de panouri fotovoltaice va fi cea cu care va da lovitura.

La finalul lui 2022 șia deschis o firmă de instalaţii electrice, Cella Electrotehnic SRL. Acum, bărbatul vrea să facă banii necesari pentru a oferi stabilitate familiei și pentru a îi aduce pe toți acasă de peste hotare.

“Unii se chinuie să plece, noi ne chinuim să ne întoarcem”, spune el.

În timp ce lui îi revine sarcina de a pune pe picioare firma, soţia şi fiul muncesc în Austria ca să susţină firma din Iaşi.

“Când se întoarce, fiul meu vrea să facă aceeaşi facultate ca şi mine, să se ocupe şi el de instalaţii electrice, că a lui e moştenirea. Acum munceşte împreună cu soţia mea la o fabrică de piese de avioane din Austria. Şi nu-i numai firma, dar mai avem o casă de achitat acolo - am cumpărat o locuinţă, ca să nu stăm cu chirie. Mai avem şi pe aici nişte proiecte. Aşa că imediat ce am venit mi-am luat un apartament în Valea Lupului şi m-am apucat de treabă. Nu am stat cu mâna-n sân. M-am înscris în Asociaţia Electricienilor din România, care e recunoscută la nivel de ţară şi chiar european. Ei au făcut cursuri de montare a panourilor fotovoltaice. M-am autorizat pe fotovoltaice, mi-am înrămat frumos autorizarea, mi-am găsit băieţi, că greu e cu oamenii”, a povestit bărbatul.

Bărbatul s-a confruntat de-a lungul timpului și cu probleme. Acesta spune că este foarte greu să găsești angajați și, de asemenea, că a fost foarte greu să obțină autorizaţiile necesare pentru ca firma sa să poată funcţiona, apoi a celor pentru activitatea de montaj a panourilor fotovoltaice, dar şi pentru cea de electrician.

