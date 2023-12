Sărbători cu neajunsuri pentru mulţi români. Nu au ce pune pe masă, după ce Guvernul nu a alocat banii necesari pentru indemnizaţii

Vezi și

La Direcția de Asistență Socială Drobeta Turnu Severin, sunt peste 1800 de beneficiari. Aceștia vor primi, zilele acestea, jumătate din suma aferentă lunii octombrie, pentru luna noiembrie, nefiind alocate sumele necesare. Modalitatea de acordare a acestor sume este hibrid: 10% primăria, iar restul de 90% - Guvernul. Executivul nu a alocat, însă, până acum, sumele necesare pentru noiembrie.

Alisa Alstani, DAS Drobeta Turnu Severin: Ieri a fost virată o parte din sumă, aceasta însemnând 1100 de lei, urmând ca în zilele următoare, când vom primi sumele de la bugetul de stat să achităm şi diferenţa de 979. Din păcate, nu sunt bani. Bugetul care a fost alocat plăţii persoanelor cu dizabilităţi grav cu asistent personal a fost insuficient.

Situația îi nemulțumește pe beneficiari, mai ales în contextul în care se apropie sărbătorile. Medicamentele sunt scumpe, traiul este din ce în ce mai dficil, iar faptul că indemnizația întârzie îi face pe oameni să considere că sunt, mereu, lasați la coada priorităților autorităților.

Beneficiară: Au întârziat destul de mult, adică în octombrie nu am luat. Am nevoie pentru că iau foarte multe medicamente. Acuma, încă o boală pe lângă ce am. Acuma am probleme şi cu tiroida, alt tratament.

La sfârșitul fiecărui an, sunt înregistrate astfel de situații în care indemnizațiile persoanelor cu dizabilități întârzie, tocmai din cauza modalității hibrid de plată a acestor sume.

