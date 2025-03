Lasconi îi dă replica lui Coliban, după ce i-a sugerat să se retragă: "Nimeni nu mi-a dat nicio șansă nici anul trecut"

În loc să stăm să ne plângem de milă, ar trebui să ne suflecăm mânecile și să muncim împreună. Asta este părerea mea, a spus Elena Lasconi, în replică pentru postarea vicepreședintelui USR Allen Coliban, care i-a sugerat să se retragă din cursa prezidențială.

"Eu asta am făcut toată viața mea, am avut curajul să mă ridic de fiecare dată când am fost îngenuncheată de greutățile din viața mea și este foarte adevărat că eu și Nicuşor împărtășim același valori, dar ne diferențează foarte mult experiența de viață", a continuat Elena Lasconi, joi, într-o intervenție telefonică la un post TV. Lidera USR a mai spus, de asemenea, că voturile nu sunt o marfă: "Nu vă mai uitați la ele ca la o marfă, pentru că dacă s-a retras Georgescu, asta nu înseamnă că toate voturile care s-au dus la el se vor duce automat la Simion sau la nu știu cine".

Elena Lasconi: Este regretabil că există și astfel de păreri

Întrebată dacă este de părere că ar putea ca unele voturi care, în mod obișnuit ar fi mers către Călin Georgescu, să se ducă către ea, Elena Lasconi a spus că "trebuie să faci campanie în stradă, să privești oamenii ochi în ochi și natural voturile se vor duce înspre un candidat sau altul. Eu asta voi face, voi vorbi cu oameni în continuare. Nimeni nu mi-a dat nicio șansă nici anul trecut".

"Este regretabil că există și astfel de păreri, mai ales într-o campanie electorală, când din punctul meu de vedere ar trebui să fie o anumită disciplină, așa cum se întâmplă și în celelalte partide. Și când spun disciplină, nu înseamnă armată, înseamnă respect față de vot", a precizat Elena Lasconi, potrivit Mediafax. Întrebată cum explică ce se întâmplă, referitor la cei care îi sugerează să se retragă din campania electorală, ea spune că "este o frică și oricum să știți că din rezultatele chiar a ultimului sondaj se duc foarte puține voturi dacă eu m-aș retrage către Nicușor Dan. Adică nici 20% nu se va duce înspre Nicușor Dan, pentru că eu am fost votată de oameni care nu l-au votat niciodată pe Nicușor".

Coliban: Cea mai bună decizie pentru România este, acum, exclusiv la dispoziţia Elenei Lasconi

Allen Coliban a sugerat, printr-o postare pe Facebook, că Elena Lasconi ar trebui să se retragă din cursa pentru Cotroceni, parafrazând-o şi şi afirmând că acum nu ar trebui să fie vorba despre un om, ci despre România. Vicepreşedintele USR mai spune că mesajele primite din partea susţinătorilor "sunt în ideea retragerii candidaturii ei".

Subliniind că Lasconi merită respectul pentru curajul de a-şi fi asumat conducerea partidului şi candidatura la Preşedinţia României, într-un moment de criză, în care USR căzuse la 8%, precum și pentru faptul că a reuşit să mobilizeze partidul pentru scorul istoric de la Prezidenţiale, Coliban invocă prăbuşirea spectaculoasă a ei în sondaje şi în preferinţele electoratului. De asemenea, acuză că tot ce s-a întâmplat ca poziţionări politice în ultimele săptămâni au fost decizii luate individual, fără consultări în Biroul Naţional: ideea retragerii în favoarea unei candidaturi iluzorii a lui Ilie Bolojan, atacurile la Nicuşor Dan, mesajul de duminică, de după decizia BEC."'Cea mai bună decizie pentru România' este, acum, exclusiv la dispoziţia Elenei Lasconi", afirmă Allen Coliban cu doar câteva ore înainte ca Elena Lasconi să-şi înregistreze candidatura la Biroul Electoral Central.

Parafrazând-o pe Elena Lasconi , acum nu ar trebui să fie vorba despre un om, ci despre România

"'Ce face USR?" Tu ce ai vrea să facă? Elena Lasconi merită respectul nostru pentru curajul de a-şi fi asumat conducerea partidului şi candidatura la Preşedinţia României, într-un moment de criză, în care USR căzuse la 8%. Merită recunoştinţa noastră pentru felul în care a reuşit să ne unească şi să tragem toţi pentru scorul istoric de la Prezidenţiale, scor care a dus, în premieră, candidatul USR în turul al doilea. Dar, parafrazând-o, acum nu ar trebui să fie vorba despre un om, ci despre România", scrie Allen Coliban pe Facebook.

"În doar 3 luni de zile, Elena a ajuns de la 19% la sub 10%"

El subliniază că ceea ce s-a întâmplat de atunci şi până în prezent este o prăbuşire spectaculoasă a ei în sondaje şi în preferinţele electoratului. "În doar 3 luni de zile, Elena a ajuns de la 19% la sub 10%. Într-adevăr, există voci care spun că sondajele nu mai prezintă încredere ("ce, l-au prezis pe Georgescu?"). Nu, nu l-au prezis, dar una e să nu prindă trendul de creştere al unui candidat nou, necunoscut, şi alta e să speri că poate apărea, brusc, un fenomen similar, în cazul unui candidat cu notorietate de 99%. Revenirea scorului în jurul a 20% în doar două luni de zile ar fi un adevărat miracol", explică Allen Coliban. El invocă şi mesajele primite din partea susţinătorilor USR. "Braşovul a fost unul dintre cele cinci judeţe în care Elena a câştigat alegerile, în primul tur. Cu toate acestea, mesajele pe care ni le transmiteţi acum sunt în număr foarte mare în ideea retragerii candidaturii ei", spune Coliban, adăugând că a ridicat problema aceasta în Biroul Naţional, chiar şi atunci când aproape nimeni nu o făcea. "Am crezut, atunci când ni s-a spus că 'voi lua cea mai bună decizie pentru România', că ne vom raporta la nişte criterii obiective în baza cărora vom avea un plan de a da Preşedintele României şi o decizie înainte de termenul depunerii candidaturilor. În schimb, primim o retorică bazată prea mult pe emoţie şi prea puţin pe realitate", afirmă vicepreşedintele USR. Coliban acuză că tot ce s-a întâmplat ca poziţionări politice în ultimele săptămâni au fost decizii luate individual, fără consultări în Biroul Naţional: ideea retragerii în favoarea unei candidaturi iluzorii a lui Ilie Bolojan, atacurile la Nicuşor Dan, mesajul de duminică, de după decizia BEC.

Cea mai bună decizie pentru România" este, acum, exclusiv la dispoziţia Elenei Lasconi

"'Cea mai bună decizie pentru România' este, acum, exclusiv la dispoziţia Elenei Lasconi. Au fost voci, nu doar a mea, care să îi arate cifrele şi realitatea, de la o parte din judeţele în care Elena a obţinut multe voturi. Au fost însă şi foarte multe tăceri, unele din respect pentru efortul ei şi din solidaritate faţă de nedreptatea care i s-a făcut, multe dintre tăceri pe motiv de resentimente faţă de Nicuşor Dan, iar altele, poate, din calculul cinic că o performanţă slabă va duce la (încă) o schimbare de leadership. Îmi este greu să îi înţeleg pe aceşti colegi şi sunt curios cât de mult ascultă ei din ce le transmit susţinătorii USR din jurul lor", relatează Coliban.

El pune la îndoială capacitatea acestora de a argumenta public de ce retorica. "Nicuşor nu e bun, că nu răspunde la telefon" e mai puternică şi mai convingătoare decât "fraţilor, aţi înnebunit, vreţi să avem turul 2 între Simion şi Ponta sau între Simion şi Antonescu?" sau decât "candidatura Elenei nu ajută USR, ci îi ajută pe Crin Antonescu şi PNL - v-aţi vândut lor?". "Trist este că, în cazul unui rezultat slab, nu ei, ci tot Elena va plăti oalele sparte, iar USR va trebui să renască din cenuşă, cu stigmatul vinovăţiei pentru eşecul reformiştilor", comentează Allen Coliban, care adaugă că îşi doreşte ca USR să dea următorul Preşedinte al României şi crede că o poate face, dar nu ignorând realităţi. "În politică, nu e de ajuns să vrei şi să crezi. Nu îmi doresc un rezultat slab şi nu îmi doresc schimbarea preşedintelui partidului. Crezul meu în politică începe de la a asculta ce ne spune electoratul şi de a-l reprezenta corect, chiar dacă, uneori, deciziile majorităţii din partid par să fie împotriva acestor lucruri. De multe ori am tăcut, pentru că sunt om de echipă şi pentru că nu cred că soluţia renovării presupune să dai foc la casă. Prin excepţie, scriu acum aceste lucruri, într-un mod pe care îl consider realist, decent şi constructiv, nu pentru a obţine expunere în presă, ci pentru a vă oferi vouă, cei care mă urmăriţi şi care ne-aţi susţinut în atâtea rânduri, un răspuns şi o explicaţie", scrie Allen Coliban. Precizând că mai sunt 2 zile până la termenul de depunere a candidaturilor şi încă 4 până la ultimul termen de retragere de pe buletinele de vot, el invită publicul să lase un comentariu cu ce crede că ar trebui USR să facă, în acest context şi dă asigurări că după aceste 6 zile, se va implica în campanie pentru candidatul susţinut de USR, oricare va fi acela.

În anul 2000, "CDR a murit pentru că nu a reuşit să decidă un candidat unic, iar turul 2 a fost între Iliescu şi Vadim"

Allen Coliban aminteşte că, în anul 2000, "CDR a murit pentru că nu a reuşit să decidă un candidat unic, iar turul 2 a fost între Iliescu şi Vadim, ocazie cu care a murit şi PNŢCD, iar PNL-ului i-a luat nişte ani buni să îşi revină". "Pentru mine, a fost primul vot şi îmi amintesc şi atunci deznădejdea din turul 2, când mi-am anulat votul. Vadim promitea execuţii pe stadioane, Iliescu ne-a furat Revoluţia, ne-a bătut cu minerii şi şi-a bătut joc de ţara asta timp de 3 mandate (cu unul mai mult decât prevede Constituţia)", conchide Coliban.

