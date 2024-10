Delta Dunării e o explozie de culori. Departe de agitaţia din plin sezon, turiştii cutreieră canalele navigabile pentru a se bucura de linişte şi relaxare sub soarele blând de toamnă. Lebedele, egretele şi chiar stârcul cenuşiu sunt vedetele "vânate" de pasionaţii de fotografie.

Nu există vacanţă în Delta Dunării fără o plimbare cu barca pe canalele înguste. Experienţa durează de la câteva ore la o zi întreagă şi costă în 100 şi 200 de lei de persoană. În funcţie de vreme, ambarcaţiunile pot fi acoperite şi încălzite.

Ghid în călătoria de astăzi ne este Silviu. A lucrat ani de zile în hotelurile de la munte, dar a fost mereu atras de peisajele din inima Deltei. În barca lui, pluteşti parcă printr-un tărâm fermecat. "Ajungi ori la vărsarea Dunării în mare, la Sfântu Gheorghe sau la Sulina sau la una dintre pădurile Letea sau Caraorman, unde sunt sate foarte vechi de pescari şi păduri seculare unde poţi vedea caii sălbatici şi puteţi lua masa tradiţional la pescarii din Delta Dunării", explică Silviu Ștefanov, ghid de turism.

Cât costă cazarea pe o noapte

"Preţurile intră la apă, chiar ajung la 150 de lei camera pe noapte. Multe pachete sunt incluse şi pensiune completă şi excursii. Toamna vin adevăraţii iubitori ai Deltei", declară Corina Davidov, organizator de evenimente. "Încercăm să avem atât partea asta de pescuit pentru domni, iar pentru doamne avem facilităţi cum ar fi sauna, ciubărul, plimbări cu bărcile", precizează Alice Popa, proprietar pensiune.

Iubirea pentru Deltă trece inevitabil şi prin stomac. Cele mai cerute preparate: saramura, plachia şi peştele prăjit. "Aici avem un borş pescăresc, mai multe sortimente de peşte: somn, crap, noi am pus şi nişte păstrugă ca să-i dăm o tentă mai aromată", spune Ibram Erol, bucătar. "Le facem zacuscă de peşte, peşte prăjit, chiftele, cârnaţi din peşte. Absolut tot stil Dobrogean", adaugă Victorița Samoschi, bucătăreasă.

Criză a forţei de muncă pentru antreprenori

Depopularea satelor din Deltă aduce şi o criză a forţei de muncă pentru antreprenori. Gishan are 26 de ani şi este din Sri Lanka. Este angajat de un an aici şi a devenit deja om de nădejde. "E foarte bine aici şi frumos. Totul bine. Îmi place aici. Fac cocktail-uri, whisky, bere şi tot ce are alcool", a declarat Gishan, angajat al pensiunii. "Ghisan este pentru prima dată în România, pentru prima dată lucrează cu turiştii. Era profesor de informatică. Ştie să facă o comandă, să-mi facă o închidere de zi. E foarte amabil", a precizat Alice Popa, proprietar pensiune.

Cei care îşi fac planuri pentru Crăciun sau Revelion, ar trebui să pună pe lista de opţiuni şi Delta Dunării. Proprietarii pensiunilor pregătesc deja meniurile şi evenimentele pentru sărbători.

