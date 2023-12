Vezi și

7 decembrie este ultima zi de valabilitate a poliţelor Euroins. Ca să nu prindă aglomeraţie, Costin Ene, şofer cu experienţă, s-a grăbit să ajungă din timp la brockerul lui de asigurări.

Costel Ene, şofer: "Forţat de împrejurări, trebuie să o faci ca să fii în regulă."

Reporter: "Aţi plătit mai mult acum?"

Costel Ene, şofer: "Da, e vorba de 150 de lei."

Doar ieri, 90.000 de şoferi au încheiat noi poliţe RCA. În ultima săptămână, numărul lor ajunge la aproximativ 200.000 de şoferi. Triplu faţă de luna trecută.

Broker de asigurări: "S-a supraaglomerat. Au lăsat pe ultima sută de metri. Şi ieri, azi şi mâine, tot volumul din decembrie, ianuarie, februarie şi jumătate de martie, încheie aceste asigurări."

Victor Sraer, CEO-ul unei firme de brokeraj: "Oamenii aşteptau poate o nouă prelungire a acestui termen. Alţii, spre surprinderea noastră, cred că pot circula cu asigurarea RCA Euroins până la termenul înscris în poliţă. Acele poliţe nu vor mai fi valabile."

Ce pedepse riscă șoferii care circulă fără polița RCA obligatorie?

Adrian Obreja, reporter Observator: "Amendă cuprinsă între 1.000 şi 2.000 de lei, reţinerea certificatului şi plăcuţelor de înmatriculare. Acestea sunt sancţiunile pentru un şofer găsit fără poliţă RCA valabilă."

Până pe 31 decembrie, şoferii vor încheia noile poliţe RCA la preţuri plafonate. Adică, cele practicate la data de 28 februarie 2023. Chiar şi aşa, asigurările sunt mai scumpe decât cele pe care le oferea compania falimentară.

De exemplu, un șofer din Bucureşti cu o Clasă B8, care a plătit în februarie la Euroins 752 de lei pe an, acum, găseşte cea mai bună ofertă cu 300 de lei în plus.

Companiile de asigurări vin cu oferte, pentru 6 sau 12 luni. Cele mai avantajoase sunt cele pe un an. Costă în medie cu 50 de lei în plus faţă de cele pe jumătate de an.

Pentru perioada rămasă neacoperită de poliţele RCA Euroins, şoferii îşi vor putea recupera banii.

Valentin Ionescu, director ASF: "După data de 7 decembrie, creditorii de asigurări se pot, de asigurare, se pot adresa FGA cu o cerere de plată, de restituire de primă. Această cerere se găseşte pe site-ul FGA. Fondul de garantare o va analiza şi va face plata în ordinea în care a fost înregistrată."

Înainte ca Autoritatea de Supraveghere Financiară să-i retragă autorizația de funcționare, compania de asigurări Euroins avea peste 2,7 milioane de poliţe RCA încheiate. Sute de mii de şoferi încă circulă cu ele.

7 decembrie este termen limită pentru tot ce înseamnă asigurări Euroins, de sănătate, asigurări facultative de locuinţă sau de malpraxis. Doar poliţele obligatorii de locuinţă au termen 5 februarie, anul viitor.

