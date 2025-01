"Specialii", aproape să ne coste încă 600 de milioane de euro. Parlamentul a modificat în favoarea lor o lege negociată iniţial cu UE

Comisia Europeană suspendă o parte din a treia plată PNRR, în jur de 1 miliard de euro, pentru că nu am îndeplinit ce am promis. Mai exact, numim în continuare în fruntea companiilor de stat personaje susţinute politic, fără experienţă în domeniu, iar aceste numiri sunt netransparente. În plus legea pensiilor speciale negociată la Bruxelles a fost modificată.