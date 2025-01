Valentin vrea să se mute într-un bloc nou din sectorul 6 al Capitalei și este conștient că va plăti mult pentru confortul său.

"Depinde de experiența pe care ți-o oferă un apartament și dacă te face să fii mai productiv și să te simți ca acasă, eu zic că merită toți banii", spune Valentin, un potențial chiriaș.

Acest apartament poate fi visul oricărui chiriaș în Capitală. Este într-un complex nou, are centrală proprie și este bine conectat la transportul în comun. Are 60 de metri pătrați și se închiriază cu 700 de euro dacă se dorește și loc de parcare. În cazul în care cineva vrea să îl achiziționeze, prețul este de 159.000 de euro plus TVA, o diferență de 10-15% față de anul trecut.

Și în sectoarele 1 și 4, prețurile pentru chirii au crescut proporțional cu cererea. În nordul Bucureștiului, în cartierul Aviației, de exemplu, se găsesc garsoniere la 700 de euro pe lună. La Timpuri Noi, o zonă preferată de tineri, un apartament cu două camere în bloc nou, cu toate facilitățile, se închiriază chiar și cu 750 de euro.

Oraşul cu cele mai scumpe chirii din ţară

"Tot ce înseamnă bloc nou este extrem de căutat, mai ales dacă bifează apropierea de un metrou și o zonă lângă facultăți. Cum suntem aici, e o certitudine că este o investiție bună. Dacă este frumos, se închiriază foarte repede!", explică Adam Alexandru, broker imobiliar.

În topul chiriilor din țară conduce însă Cluj-Napoca, cu o medie de 600 de euro pe lună, urmat de București, Brașov și Constanța.

790 de euro pe lună este prețul de închiriere al acestui apartament cu 5 camere din Florești, dar timpul pierdut în trafic ar urma să fie compensat de această grădină proprie și de un loc de parcare. Vi se pare scump? În Cluj-Napoca, un apartament cu două camere, situat la aceeași distanță de centrul orașului și cu facilități asemănătoare, se închiriază cu doar 100 de euro mai puțin.

"Randamentul în Cluj la chirie este 4-5%, așadar dacă prețurile imobilelor cresc, și chiriile cresc deopotrivă. Pot să dau exemplu apartamentul în care ne aflăm acum. Anterior, în 2022, în toamnă, l-am închiriat cu 600 de euro pe lună, iar în momentul de față prețul de listare este de 790 de euro", spune Sorin Sucală, agent imobiliar în Cluj-Napoca.

România ocupă locul 13 din cele 31 de state europene la accesibilitatea chiriilor, cu o medie de 350 de euro pentru o garsonieră. În Elveția, Marea Britanie sau Irlanda, o singură cameră în capitală poate ajunge la 2.000 de euro.

"Cei care au venituri medii în orașele mari își permit să stea cu chirie fără probleme. În alte țări, chiriile sunt mai mari decât în România și nu beneficiază de aceeași calitate a vieții și de siguranța de care noi beneficiem aici", declară Toma Filipovici, președintele APAIR.

Datele arată că în 2024 prețul chiriilor a crescut cu 7% față de anul precedent.

