Impozitul pe salarii ar putea creşte de la 10 la 16%, potrivit surselor Observator. Acest scenariu este luat în calcul de ministerul Finanţelor. "Nu exclud sa ramanem cota unica. este mult mai usor de colectat cota unica, dar cu adevarat ea trebuie sa fie unica", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României. Statul ar putea acorda reduceri pentru cei care câştigă puţin. Va fi, însă, o palidă consolare, cred experţii fiscali.

Unde se vor resimţi cele mai mari creşteri

"Vor fi mai mult sau mai putin simbolice. Sa-i ajuti pe cei cu venituri mici este populismul la care ne-am obisnuit atat din partea PSD, cat si din partea PNL. Daca impozitul acum e 100 lei, in urma cresterii impozitul va fi 160 lei. Deci cresterea e de 60%", a declarat Dan Schwartz, expert fiscal. Ministerul Finanţelor lucrează la diferite scenarii ale reformei fiscale, printre care şi impozitarea progresivă. Primele măsuri ar putea intra în vigoare la 1 iulie anul viitor. Cu majorări de pensii şi salarii în an electoral, Guvernul ar putea creşte cota standard de TVA de la 19% la 22%, potrivit surselor Observator, ca să aducă rapid mai mulţi bani la buget.

Mobila, hainele, electrocasnicele alimentele cu zahar adaugat si abonamentele la salile de fitness s-ar putea scumpi cu 3%. Cele mai mari cresteri se vor simti insa la locuintele de peste 120 mp. Pretul unui apartament in valoare de 150.000 euro ar putea creste cu 4.500 euro. Guvernul ar putea mări şi cotele reduse de TVA, de 5% şi 9% la alimente, energie termică şi medicamente. "Cresterea de TVA-ului genereaza o scadere a nivelului de viata al populatiei, in special al celor cu ventiuri mici, genereaza subdezvoltare sau stagnare, ii determina pe producatori sa-si micsoreze productia, sa apeleze la concedieri", a declarat Dan Schwartz, expert fiscal.

În orice scenariu al Ministerului Finanţelor dispar facilităţile fiscale din IT, construcţii, agricultură şi industria alimentară. Comisia Europeană cere României reducerea cheltuielilor, după ce statul a îndatorat fiecare român cu 9.000 de euro. În ritmul actual al cheltuielilor, Experții europeni estimează un deficit bugetar de 7% la finalul acestui an și o datorie publică în creștere, care va ajunge la 103% din PIB in 2034. "Nu putem noi plăti, cât poate Guvernul cheltui. Intrăm într-o spirală de deficit excesiv care alimenteaza si inflatia", a declarat Gabriel Biriş, expert fiscal. Comisia Europeană a avertizat opt ţări cu privire la deficitul excesiv. România este singura care a ignorat atenţionările.

