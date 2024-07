TAROM ia în leasing două aeronave Boeing 737 MAX 8

TAROM a anunţat miercuri semnarea contractului de leasing pentru achiziţia a două aeronave Boeing 737 MAX 8, cu CDB Aviation, subsidiara irlandeză a CDB Financial Leasing Co., Ltd. Cele două aeronave fac parte din procesul de modernizare a flotei TAROM şi vor fi livrate în perioada decembrie 2025 - ianuarie 2026.