Un brand legendar românesc, cu o istorie de aproape 100 de ani, revine pe piață după 8 ani de insolvență

Electrecord, una dintre cele mai cunoscute case de discuri din România, a ieșit din insolvență după opt ani, iar arhitectul Vasile George Cristescu a ajuns să dețină 96,36% din capitalul companiei. Relansarea brandului vizează atât producții muzicale noi, cât și reeditarea unor înregistrări din catalogul istoric.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, Cristescu a preluat controlul asupra companiei prin achiziționarea creanțelor unor creditori și achitarea principalelor datorii. În urma operațiunilor financiare și a majorării capitalului social, acesta a devenit acționarul majoritar al Electrecord.

Electrecord revine pe piață după opt ani de insolvență

Noul proprietar a anunțat că intenționează să continue procesul de revitalizare a brandului, prin lansarea de producții noi și readucerea în circulație a unor materiale muzicale din arhiva casei de discuri.

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Printre artiștii implicați în producțiile recente menționate de Cristescu se numără Monica Anghel, Aurelian Temișan, Bella Santiago, Partizan și Taraful de la Vărbilău.

Monica Anghel, Aurelian Temișan, Bella Santiago, Partizan și Taraful de la Vărbilău, printre artiştii implicaţi

"Vom continua demersurile de revitalizare a brandului pe care le-am început deja și care includ atât producții muzicale noi, așa cum s-a întâmplat și în 2025, cu artiști consacrați, precum Monica Anghel, Aurelian Temișan, Bella Santiago, Partizan, Taraful de la Vărbilău etc, cât și reeditări ale unor materiale din catalogul istoric al Electrecord", declara Vasile George Cristescu pentru Profit.ro la începutul anului.

Potrivit documentelor analizate de Profit.ro, Cristescu a început să achiziționeze creanțe ale creditorilor Electrecord în 2022. În noiembrie 2022 și mai 2023, acesta a achitat aproximativ 2,86 milioane de lei către First Bank și Ministerul Finanțelor, prin ANAF, preluând drepturile creditorilor respectivi.

Ulterior, operațiunile de reducere și majorare a capitalului social au permis transformarea creanței deținute de Cristescu în participație la companie. Majorarea capitalului a fost înregistrată la Registrul Comerțului în septembrie 2025, iar participația sa a ajuns la 96,3658%.

Ieșirea din insolvență a fost consfințită printr-o decizie a Tribunalului București. Electrecord este listată pe piața AeRO Standard a Bursei de Valori București.

Electrecord, casa de discuri emblematică a României înființată în 1932

Înființată în 1932 de omul de afaceri Nathan Mischonzniki, Electrecord a devenit un nume important în industria muzicală românească. În octombrie 1934 a fost lansat primul disc presat la fabrica din România, iar în 1937 a fost amenajat primul studio de înregistrări audio din țară.

Naționalizată în 1948, compania și-a reluat integral activitatea în 1956. În 1991 a devenit societate pe acțiuni, iar în 2003 angajații au preluat controlul asupra pachetului majoritar.

Electrecord a intrat în insolvență în ianuarie 2018, pe fondul dificultăților financiare generate, printre altele, de scăderea vânzărilor de casete, CD-uri și DVD-uri, concurența platformelor online și problemele de încasare a creanțelor.

După ieșirea din insolvență, compania urmărește să își valorifice catalogul muzical istoric și să dezvolte noi proiecte, inclusiv prin distribuția digitală a înregistrărilor.