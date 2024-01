Încă din a doua zi de Crăciun, au început solicitările de retur, atât în magazinele fizice cât şi în cele online.

Mara Eliza Barza, specialist marketing: În general retururile sunt în zona de fashion, fie că vorbim de încălţăminte , articole vestimentare dar şi bijuterii de exemplu. Retururile în această perioadă au o creştere de 10-15-20%. Uneori se poate ajunge chiar şi la 30%

Unele magazine au prelungit timpul de retur

Astfel , în loc de 14 zile , clienţii au la dispoziţie 30 de zile pentru a returna sau înlocui produsul, însă nu oricum.

Andrei Chirilă, director marketing: Nu sunt nişte condiţii speciale, pur şi simplu ne aşteptăm ca produsele să fie returnate în starea lor iniţială. Ştim că oamenii le vor desigila şi le vor proba, însă ideea este să fie returnate noi şi cu eticheta cu care au venit iniţial.

Cei mai mulţi preferă vânzarea produselor online, pe diferite site-uri.

Vânzător: Dacă de exemplu a fost un accesoriu sau o haină am vândut-o pe grup

Un tânăr a pus deja anunţul cu geaca primită în dar de Crăciun

Vânzător: Şi am primit de Crăciun geaca. Fără ca Moşul să ştie ce geci am. Am zis să le vindem cel mai bine

Altul, îşi vinde telefonul mobil, un cadou deloc pe gustul lui.

Vânzător: E de la mătuşa mea şi nu vreau să intru în alte discuţii şi , ştiţi cum e, dacă nu îţi place...

În topul cadourilor de sărbători, au fost parfumurile, urmate de bijuterii şi obiecte vestimentare. Unii au preferat să meargă la sigur. Cei mai norocoşi sunt însă , cei care au primit vouchere cadou. Peste 30% dintre români au apelat la această variantă şi au evitat astfel retururile.

Unii consideră, însă, că astfel de cadouri sunt impersonale şi arată lipsa de interes şi de efort din partea celor care le oferă.

