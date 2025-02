Mesaje de Sf. Valentin. Urări, felicitări şi gânduri pentru persoana iubită şi pentru cei care îşi serbează onomastica

Sărbătorită în fiecare an pe 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților este un prilej ideal pentru a-i mărturisi persoanei iubite cele mai sincere sentimente. Iată câteva idei de mesaje sau declarații de dragoste de Valentine's Day care i-ar putea aduce zâmbetul pe buze persoanei iubite.

Pentru ca mesajul tău să nu cumva să rămână netrimis din lipsă de inspirație, îți venim în ajutor cu câteva sugestii pentru iubită sau pentru iubit, mesaje haioase sau triste și chiar mesaje de împăcare.

Mesaje de Ziua Îndrăgostiţilor 2025 pentru perechea ta

Cel mai bogat bărbat te-ar acoperi cu cadouri, cel mai frumos bărbat te-ar purta printre staruri, cel mai inteligent bărbat…nici nu pot sa îmi dau seama ce-ar face un astfel de bărbat pentru tine, iar eu, eu sunt doar cel mai îndrăgostit dintre bărbați și acesta este darul meu.

Articolul continuă după reclamă

Unele lucruri le facem zilnic, unele de două-trei ori pe săptămână, unele o data pe an, unele nu le-am făcut niciodată. Aș vrea atâtea să-ți dăruiesc, atâtea lucruri aș vrea să-ți arăt sau să le facem împreună…! Dacă ar fi posibil mi-aș dori să mă multiplic în mai multi bărbați identici și să avem împreună grija de tine. Totuși, nu sunt sigur că te-ar bucura prea mult o astfel de posibilitate și înțeleg de ce. Chiar și eu singur sunt uneori prea mult, dar vreau să-ți mărturisesc că ești atât de minunata încât nu m-aș sătura nici de o sută ca tine.

Te iubesc așa de mult încât inima mea bate odată pentru tine și odată pentru mine. Mă gândesc mereu la strălucirea ta, uneori cred ca Dumnezeu a vrut să-și arate măiestria când te-a creat. Atingerile tale suave sunt asemeni atingerii unei picături de rouă pe petala unui trandafir în flacăra iubirii. Iubesc, iubesc, iubesc,……e totuși omenesc!

Tu ești seara cu ochii umezi de seninul stelelor, ce tremură ușor și atât de dureros în mine când șoaptele mele ți se dăruiesc. Tu ești un ochi deschis spre întunericul sufletului meu, sub pleoapa căruia se zbat zborurile însângerate ale viselor. Nu pleca, mai vreau să te privesc, vreau să te culeg șoaptă cu șoaptă, lumină cu lumină, tristețe cu tristețe. Nu pleca, mi-e sete de privirile tale, ascunzând cerul în fiecare mângâiere cu care mă îmbrățișează. Te iubesc draga mea, te iubesc cum iubesc soarele, te iubesc cum iubesc luna și marea. TU ești pentru mine roua dimineții ce se varsă peste ochii mei trezindu-mă din somnul singurătății. TE IUBESC.

Tu ești visul meu…unicul meu vis…aș vrea să te atrag în vâltoarea pasiunii să te strâng așa de tare încât TU și EU sa devenim un singur suflet.

Dacă aș fi de gheața ai vedea cu ochii tăi cum ma topesc când îmi zâmbești, dar bine că nu sunt pentru că altfel m-aș fi topit deja.

Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viata? Eu voi spune că viața, iar tu te vei supăra, dar fără să-ți dai seama ca pentru mine tu ești viața.

Nu știu ce s-ar întâmpla cu mine dacă tu nu ai exista întotdeauna îmi înveselești ziua și ma faci să simt că trăiesc cu adevărat. Tu ești steaua mea călăuzitoare care îmi păzește nopțile. Nu pot decât să te iubesc foarte mult și tu ești totul pentru mine!!!

Aștept o rază să-mi pătrundă în suflet, să ma lumineze și să-mi spună „te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce ma trezește de dimineața!

Dacă nu mă gândesc decât la tine înseamnă că te iubesc? Dacă te visez în fiecare noapte înseamnă că te iubesc? Dacă vreau să fiu numai cu tine singuri într-o pădure înseamnă că te iubesc? Eu cred că te iubesc, tu ce crezi?

Tot ce-i frumos se iubește, tot ce se iubește e frumos. Ești atât de frumoasă pentru că ești atât de iubită și îti promit că așa vei fi mereu.

Cele mai frumoase declaratii de dragoste scurte

Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa!

Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, ca o oră are 60 min. Că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate .

Poţi să spui ‘te iubesc’ într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă.

Îţi multumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam că există, îţi multumesc pentru tot.

Pentru mine iubirea este singurul motiv pentru care mi-aş dori să traiesc o mie de ani

Să iubeşti nu e nimic, să fii iubit e ceva, să iubeşti şi să fii iubit e totul.

Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Pur şi simplu. Cu dragoste, de Sf Valentin!

Nu refuza dragostea când îţi bate la uşă, beneficiază chiar şi când e la ofertă. Be my Valentine!

Cele mai frumoase citate despre dragoste

„Întotdeauna există puțină nebunie în dragoste, chiar dacă întotdeauna există puțină rațiune în nebunie.” –Friedrich Wilhelm Nietzsche

„Te iubesc fără să ştiu cum sau când sau de unde. Te iubesc pur şi simplu, fără complexităţi sau mândrie; te iubesc pentru că nu ştiu altă cale!” – Pablo Neruda

„Iubirea nu e târg: te iubesc pentru că mă iubeşti. Iubirea este o certitudine: te iubesc pentru că te iubesc!” – Liviu Rebreanu

„Cine e înţelept, este înţelept doar pt că iubeşte şi cine e nebun e nebun deoarece crede că poate întelege iubirea.” – Paulo Coelho

„Să fii iubit de cineva îţi dă putere, iar să iubeşti pe cineva îţi dă curaj.” – Lao Tzu

„Nu te iubesc pentru ceea ce eşti, ci pentru ceea ce devin când sunt cu tine.” – Buchwald Art

„Dragostea trebuie concepută ca un singur suflet în care locuiesc două trupuri.” – Aristotel

„Dragostea nu constă în dorinţa de a da ceea ce este al tău altuia ci în a simţi fericirea acestuia ca şi cum ar fi a ta.” – Emanuel Swedenborg

“Dragostea e ca o stafie. Multi vorbesc despre ea dar puţini o văd într-adevar.” – la Rochefoucauld

“Foamea de dragoste este mult mai greu de eliminat decât foamea de pâine.” – Maica Tereza

“Gravitaţia nu este responsabilă pentru persoanele îndrăgostite.” – Albert Einstein

“Nu este nici o surpriză mai magică decât surpriza de a fi iubit. Aceasta este degetul lui Dumnezeu pe umărul omului.” – Charles Morgan

“Iubirea este singurul raspuns normal şi satisfăcător la problema existenţei umane.” – Eric Fromm

“Când dragostea nu este o nebunie, ea nu este dragoste.” – Pedro Calderon de la Barca

“Nu te iubesc pentru că eşti frumoasă, sau eşti frumoasă pentru că te iubesc?” – Richard Rodgers

“Iubirea este starea în care fericirea altei persoane este esenţiala pentru tine însuţi.” – Robert Heinlein

Cine a fost Sfântul Valentin, protectorul îndrăgostiților

Valentine's Day este văzută şi ca ziua în care membrii familiei îşi arată dragostea unul faţă de celălalt, dar şi faţă de prieteni. Unele tradiţii includ şi cadouri pentru copii, iar altele, dovezi de apreciere între prieteni. În acelaşi timp, multe ţări au propria lor sărbătoare dedicată iubirii. Românii sărbătoresc la 24 februarie, Dragobetele, care păstrează unele atribuţii ale zeului dragostei în mitologia romană, Cupidon, fiind patronul dragostei şi al bunei dispoziţii.

Cea mai veche dintre legendele legate de originile acestei sărbători provine din perioada romană, când avea loc manifestarea păgână Lupercalia, ce marca venirea primăverii, cu ritualuri de fertilitate şi găsirea perechii. Această sărbătoare era populară şi a continuat să fie celebrată mult timp şi după răspândirea creştinismului în Imperiul Roman.

Abia la sfârşitul secolului al V-lea, Papa Gelasius I a decis să pună capăt manifestărilor păgâne ale Lupercaliilor, declarând ca ziua de 14 februarie să poarte numele Sf. Valentin şi să fie dedicată martiriului său.

Povestea lui Valentin, preotul roman, datează din jurul anului 270 d.Hr., în timpul persecuţiilor împăratului Claudius Gothicus. Valentin era bine cunoscut pentru sfinţenia sa şi împăratul, intrigat de faima lui, l-a invitat la palat, spunându-i că ar trebui să-i adore pe zei. Însă Valentin a afirmat cu curaj şi fermitate că a fost o pierdere de timp închinarea zeilor, deoarece Iisus Hristos a adus singura speranţă adevărată şi promisiunea unei lumi mai bune. Împăratul a fost impresionat de credinţa lui Valentin şi l-a încredinţat unui nobil roman pe nume Asterius, căruia i-a ordonat să-l convertească. Asterius avea o fiică care era oarbă de la vârsta de doi ani. Valentin s-a rugat pentru ea şi fata şi-a recăpătat vederea. În faţa acestui miracol, Asterius s-a convertit la creştinism împreună cu întreaga sa familie. Când a auzit de convertirea lor, împăratul Claudius l-a condamnat pe Valentin să fie decapitat. Execuţia a avut loc pe Via Flaminia din Roma. A fost înmormântat în apropiere şi în curând a fost construită acolo o biserică în cinstea lui.

În ceea îl priveşte pe episcopul de Terni, povestea sa are loc aproximativ 70 de ani mai târziu. Valentin a fost invitat la Roma de către filosoful Crato, profesor de retorică, greacă şi latină. Acesta avea un fiu pe nume Cheeremon, care suferea de o deformare fizică ce îl obliga să-şi ţină capul între genunchi. Niciun doctor nu reuşise să-l vindece. Crato i-a promis lui Valentin jumătate din posesiunile sale dacă îi vindeca fiul. Însă, Valentin i-a explicat că nu bogăţia lui inutilă va fi cea care l-ar vindeca pe băiat, ci credinţa lui în singurul Dumnezeu adevărat. Valentin s-a rugat apoi pentru băiat care şi-a recăpătat sănătatea. Mişcaţi de această minune, Crato şi toată familia sa au fost botezaţi de episcop, împreună cu trei studenţi greci, Procul, Efeb şi Apollonius. Abbondius, un alt student, fiu al prefectului Romei, Furious Placidus, a îmbrăţişat şi el creştinismul. Potrivit surselor, Placidus a deţinut funcţia între anii 346-347 d.Hr., aşa că aceasta este data istorică asociată cu martiriul lui Valentin. Placidus a fost devastat de convertirea fiului său. L-a arestat şi decapitat pe Valentin pe Via Flaminia din Roma. Execuţia s-a făcut noaptea pentru a evita reacţia numeroasei, de acum, componente creştine a oraşului. După o scurtă ceremonie pe locul martiriului său, Procul, Efeb şi Apollonius au dus trupul martirului la Terni şi l-au îngropat în afara oraşului. Dar la Terni, consulul Lucentius, i-a arestat pe toţi trei şi, înainte ca populaţia să-i poată elibera, i-a decapitat. Când au aflat de execuţie, oamenii i-au îngropat pe noii martiri în mormântul lui Valentin.

Există prea multe legături între poveştile celor doi Valentini, inclusiv locurile lor de martiriu şi înmormântare, pentru a nu crede că sunt una şi aceeaşi persoană. Ambele dau mărturii eroice de credinţă, amândoi efectuează o vindecare miraculoasă care provoacă convertiri şi amândoi sunt martirizaţi prin tăierea capului pe Via Flaminia din Roma.

Tradiţii de Ziua Îndrăgostiților

Pe lângă Statele Unite, Ziua Îndrăgostiților este sărbătorită în Canada, Mexic, Regatul Unit, Franța și Australia. În Marea Britanie, Ziua Îndrăgostiților a început să fie celebrată popular în jurul secolului al XVII-lea.

La mijlocul secolului 18, devenise deja o obişnuinţă ca oamenii să îşi exprime iubirea lăsând felicitări sau bileţele de Ziua Îndrăgostiţilor persoanelor faţă de care au sentimente. La început, ziua Sfântului Valentin era asociata doar cu iubirea dintre un bărbat şi o femeie. În timp, aceasta sărbătoare poate fi celebrată de toţi cei pe care îi iubim: fraţi, surori, mame, taţi, prieteni.

Astăzi, 145 de milioane de felicitări de Ziua Îndrăgostiților sunt trimise în fiecare an, făcând de Ziua Îndrăgostiților a doua cea mai mare sărbătoare a anului de trimitere a cărților (de Crăciun sunt trimise mai multe cărți).

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Programul "Şcoala altfel" ar trebui înlocuit cu activități mai practice pentru elevi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰