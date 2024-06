Val de scumpiri de la 1 iulie. Cu cât va creşte factura la gaze la un apartament cu trei camere

Bucuraţi-vă de ultima zi din acest weekend pentru că de mâine ne aşteaptă noi scumpiri. De la 1 iulie creşte, din nou, acciza la carburanţi, pentru a doua oară în acest an. Ceea ce înseamnă automat, benzină şi motorină mai scumpe. Și facturile la gaz se vor scumpi.

Vom plăti în plus 20 de lei pentru un plin de benzină sau motorină, în medie. Această creştere are legătură cu majorarea accizelor de la data de 1 iulie.

Şi gazele se scumpesc, vom plăti cu 2,5 lei în plus la factură pentru un apartament cu trei camere. De mâine, ANAF impozitează cu 70% faţă de 16%, cât era în prezent, şi veniturile nedeclarate.

Modificări sunt şi pentru firme: dispare factura pe hârtie, iar toate tranzacţiile între companii vor trebui încărcate în sistemul e-Factura. Iar antreprenorii vor primi şi amenzi dacă nu se conformează, 15% din valoarea fiecărei tranzacţii.

Vezi și

De mâine creşte şi salariul minim pe economie, de la 3.300 de lei la 3.700 de lei brut şi, de asemenea, şi suma neimpozitată din venitul minim, de la 200 de lei la 300 de lei. Asta înseamnă că angajaţii vor primi, în mână, un venit cu 284 de lei în plus. Bugetarii care au salarii sub 8.000 de lei nu vor mai primi vouchere de vacanţă în acest an.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 2 voturi

Întrebarea zilei Care credeţi că este cel mai fericit oraş din România? Cluj-Napoca Bucureşti Timişoara Braşov Craiova Rm. Vâlcea Sibiu Iaşi Altul

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰