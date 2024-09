Când începe facultatea în toamna 2024. Structura anului universtar 2024-2025

Sute de mii de tineri din România se pregătesc, deja, pentru începutul unui nou an universitar, chiar dacă până la startul oficial mai este aproape o lună.

Cum vacanţa de vară a cam trecut, întreaga atenţie a românilor se îndreaptă, acum, spre startul noului an şcolar, dar şi spre startul noului an universitar. În jur de trei milioane de minori ar urma să fie implicaţi în noul an şcolar, iar câteva sute de mii de tineri vor avea, în 2024-2025, statutul de student.

Universităţile din toată ţara aşteaptă tinerii cu porţile deschise, dorinţa generală fiind ca un număr cât mai mare de tineri să-şi continue studiile şi după ce termină liceul sau trec cu bine examenul de Bacalaureat.

Facultăţile încep cursurile pe 30 septembrie

Când vine vorba de structura anului universitar, există posibilitatea ca anumite date să difere de la o unitate de învăţământ la alta, totul fiind în funcţie de ce decizii iau conducătorii fiecărei facultăţi în parte.

Totuşi, există un program stabilit în prealabil şi care arată că, în mod normal, în anul universitar 2024-2025, cele mai multe dintre facultăţile din România ar urma să înceapă cursurile de luni, 30 septembrie.

Prima vacanţă începe pe data de 21 decembrie

Spre deosebire de elevii de liceu, care încep cursurile mai devreme, respectiv pe 9 septembrie, studenţii nu vor avea parte de aşa numita vacanţă de toamnă, ei urmând să mai intre în vacanţă abia sâmbătă, 21 decembrie, când se intră, practic, în vacanţa de iarnă sau vacanţa pentru sărbătorile de iarnă.

Totuşi, ca şi în cazul elevilor, studenţii vor avea vacanţă de iarnă în perioada 21 decembrie 2024 - 7 ianuarie 2025, astfel încât să acopere zilele libere oferite de Crăciun, Anul Nou, Bobotează sau Sfântul Ioan Botezătorul. Studenţii reiau cursurile începând de miercuri, 8 ianuarie 2025.

Structura anului universitar 2024-2025

Cum spuneam, există un program stabilit pentru universităţi, în ceea ce priveşte anul universitar 2024-2025, dar el poate suferi modificări în funcţie de situaţiile întâlnite punctual la fiecare facultate în parte.

Structura de bază a anului universitar 2024-2025 presupune cursuri în perioadele 30 septembrie 2024 - 20 decembrie 2024, 8 ianuarie 2025 - 21 ianuarie 2025, 24 februarie 2025 - 30 mai 2025. În perioada 21 decembrie 2024 - 7 ianuarie 2025 avem vacanţa de iarnă, iar în perioada 12 februarie 2025 - 23 februarie 2025 avem vacanţa intersemestrială. De asemenea, în perioada 22 ianuarie 2025 - 11 februarie 2025 ar urma să avem examenele de final de semestru I, iar în perioada 31 mai 2025 - 20 iunie 2025 ar urma să avem examenele de final de an universitar.

Evident, structura anului universitar 2024-2025 poate suferi modificări şi în cazul studenţilor din ani terminali care, în mod normal, au de încheiat mai rapid anul universitar astfel încât să poată să susţină şi examenul de licenţă.

