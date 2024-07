Generaţia pragmatică dă la facultate. Şi preferinţele sunt în domenii care pregătesc tinerii pentru meserii bănoase , cu program flexibil: IT, Psihologie şi Criminalistică. La Limbi Moderne Aplicate, unde admiterea se face pe bază de dosar, s-a înscris un număr record de candidaţi : 53 pe loc.

Raisa, Adriana şi Ana Maria ştiu exact cum va arăta viitorul lor. Şi au ales Politehnica pentru a-şi găsi jobul ideal. Flexibilitatea este criteriul de bază al noii generaţii atunci când iau decizii. "Noi vrem să intrăm la Automatică toţi, pentru că e cea mai bună secţie. Să am o carieră de succes, să nu am grija zilei de mâine. Să poţi să îţi iei vacanţele pe care ţi le doreşti", mărturisesc ele.

Admitere facultate 2024. La ce salarii visează viitorii studenţi

"Sper să mă angajez undeva cât mai ok, cu o plată cât mai ok şi ore cât mai puţine. Macar 1.500 de euro pe lună", spune un candidat. "Aş vrea să intru în game dev. Mă şi joc pe calculator şi îmi place să şi desenez, am învăţat şi puţin blender, Overwatch, Fornite, Hunt, mai multe shootere", adaugă o candidată.

Unde admiterea se face doar pe bază de dosar, concurenţa ajunge la peste 50 de candidaţi pe loc. De exemplu, la Limbi Străine sau la Marketing. La Politehnică, însă, unde candidaţii trebuie să susţină şi un examen dur, concurenţa ajunge la 15 candidaţi pe loc. La fel şi la Universitate. La Psihologie şi la Tehnologia Informaţiei.

"Generaţiile actuale au mult mai multe opţiuni, preferă să se gândescă şi la calitatea vieţii. Avem facultăţi unde rata de abandon este de 10, 15 la sută şi altele cu 30 la sută, primele sunt de obicei cele la care dai un examen. La alte ştiinţe socio-umane, rata de abandon e mare", a declarat Marian Preda, rector Universitatea din Bucureşti.

Cele mai dorite facultăţi din România

La Psihologie, anul trecut concurenţa a fost de aproape 40 pe loc. Acum, examenul a fost mult mai usor, spun candidaţii. Ana şi-a încercat norocul a doua oară. "Eu consider că terapia e exact cum te duci la manichiură, la sală, cum îţi faci părul. (Reporter: Te văd cu o ţinută excentrică, cu totul, spune-mi dacă un psiholog aşa va arăta?) Da, şi tatuajul, consider că generaţiile care vin acum şi vor veni la terapie sunt mult mai deschise", spune Ana.

La Timişoara, examenul nu a fost un mister neelucidat pentru prima generaţie de criminalişti. La Universitatea de Vest, cea mai căutată facultate e cea de criminalistică. Şase candidaţi se bat pe unul din cele 25 de locuri de la buget. Un program nou, la modă, cu cerere pe piaţa muncii.

"Programul de Drept European şi Internaţional, unde, de asemenea, sunt mulţi candidaţi – 3 – 4 pe un loc. Contabilitate şi Informatică de Gestiune, respectiv de Management de la Facultatea de Economie", spune Mădălin Bunoiu, prorector Universitatea de Vest Timișoara. În top, urmează specializarile Media Digitală și Design.

