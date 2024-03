Vezi și

"Anul trecut am câştigat, practic, tot ce puteam câştiga, concursuri unde mi-am reprezentat ţara, am câştigat Romanian Masters of Mathematics, cel mai greu concurs internaţional de matematică", a declarat David Andrei Anghel, olimpic la matematică. A fost singurul care a ştiut să rezolve cea mai grea problemă de matematică. Niciun român nu a mai reuşit asta din 1997. David a scris 10 pagini si a speriat profesorii de cât de lungă îi era lucrarea.

Universităţile din străinătate se bat pentru el

David spune că fiecare medalie câştigată l-a ambiţionat de fapt să muncească mai mult ca să poată să fie pe podium de fiecare dată. "Ce matematică fac eu la olimpiadă nu e ca la şcoală, efectiv calcul, formule, chestii de genul ăsta. Trebuie să vii cu idei, să inovezi, să faci nişte rezolvări creative. Şi cel mai mult îmi place când chiar rezolv o problemă frumoasă", a declarat David Anghel, olimpic la matematică.

Se poate şi fără meditaţii, dacă eşti ghidat de profesorii potriviţi. După rezultatele spectaculoase din gimnaziu, liceul olimpicilor din Bucureşti l-a vânat până când l-a cooptat. "Urmărim pe site-urile Ministerului rezultatele la olimpiadele naţionale. În cazul lui David, ştiam că este un elev foarte bun am sunat-o pe mama lui şi i-am zis: "Nu vreţi să îl aduceţi la noi? O să facă multe ore de matematică, este un elev genial, briliant şi cu siguranţă că aici o să fie mediul extraordinar de bun pentru el", a declarat Alina Farcaş, PR and Admissions.

Acum universităţile din străinătate se bat pentru el. "Noi am vrea să rămână, dar este foarte adevarat că, fiind o carte de vizită pentru străinătate, majoritatea universităţilor ne caută. 06.48 cel mai mult America, Harvard, MIT, dar şi Cambridge, Oxford", a declarat Alina Farcaş, PR and Admissions. "MIT sau Harvard. Cel mai probabil aş vrea să fac ceva legat de matematică, poate economie sau business", a declarat David Anghel, olimpic la matematică. Tânărul matematician s-a înscris în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", lansată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, unde își folosește talentul și pasiunea pentru matematică pentru a inspira și motiva generațiile viitoare.

