Dacă în anii trecuți, părinții stăteau de noaptea la cozi în faţa şcolilor sau a grădiniţelor pentru a-i înscrie pe cei mici la programele de vară, acum, aglomerația s-a mutat in online. 300 de parinti au accesat platforma de înscriere pentru unitatile de învătământ din sectorul 3 in primele minute de la deschidere. La nici cinci minute de la deschiderea platformei de inscriere, site ul s a blocat iar părintii nu au mai putut completa niciunul dintre campurile obligatorii. Spre exemplu la selectarea grupei copilului sau a gradinitei la care este inscris in timpul anului nu putem selecta nimic.

Anul trecut, în Capitală au fost disponibile puţin peste 10.000 de locuri la şcolile şi grădiniţele de stat din Bucureşti pentru programul de vară

"Am încercat pe la 10 fără cinci minute, atunci am înteles că e ok, nu funcţionează, trebuie la 10 fix şi apoi am mai încercat pe la 10.10, atât a durat pana am completat din nou datele şi atunci mi-a dat o eroare", a declarat Nicoleta Grigoraş, părinte. Doar câţiva au reusit să trimită formularele înainte la platforma sa se blocheze. "12 cereri am primit in primele minute cand a funcționat. Vom transmite mail-uri in care vom anunța ca a fost o defecțiune tehnica si vom relua. Vor primi pe data de 17 mai un mail cu stadiul solicitării respective", a declarat Bianca Tudor, director adjunct Direcția Dezvoltare Durabila Sector 3.

Cererea pentru scolile de vară creşte de la an la an. Dacă anul trecut în program erau înscrise doar patru unităti de învăţământ din sectorul 3, anul acesta pe listă se alfă 21, cu un număr total de 6000 de locuri. "Este destul de solicitant din punct de vedere al personalului implicat pentru că presupune să functionăm non stop. In primul an am avut doar opt grupe in cadrul acestui program. 15 grupe vom avea anul acesta: 10 sunt pe prescolari, 200 de locuri, iar cinci sunt pentru antepreșcolar, 2-3 ani, 75 de locuri", a declarat Alexandra Nistorescu, director grădiniţă.

Elevii care merg la scolile de vara de stat primesc o masa caldă gratuită. Pentru cei de la grădiniţă, părinţii trebuie sa plateasca pentru masă aproximativ 300 de lei lunar. Chiar şi aşa, costurile sunt mult mai mici decât la grădiniţele private. "Am două fetiţe. Să duc două fetiţe la o grădiniţă privată, cred că aş da undeva la peste 4.000 de lei. Tocmai de asta şi apelăm la cele de stat. Este un real ajutor pentru părinti mai ales pentru cei care lucrează pentru că nu au cu cine să lase copiii", a declarat Nicoleta Grigoraş, părinte. Anul trecut, in Capitală au fost disponibile putin peste 10.000 de locuri la scolile si gradiniţele de stat din Bucureşti pentru programul de vară. Anul acesta, numărul se va dubla.

