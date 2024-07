Stephanie Antonia a luat 9,98 la Bac, dar a făcut contestație. Ce note a primit după recorectare: "O mare surpriză"

În urma contestaţiei, Stephanie Antonia Constantinescu a reușit să obțină 10 curat la Bacalaureat, potrivit Câmpina TV. Astfel, tânăra este singurul absolvent de liceu din Câmpina care obține media maximă la această sesiune a examenului de maturitate.

Absolventă a profilului Științe sociale, Stephanie a declarat, după afișarea rezultatelor inițiale, că a fost deja admisă la Facultatea de Drept a Universității Paris Cité. "Notele obținute la bacalaureat au fost o mare surpriză pentru mine, mai ales că astăzi este și ziua mea de naștere și acesta a fost cel mai frumos cadou pe care l-am primit. Știam cât de mult m-am pregătit, dar mereu mi-a plăcut să fiu precaută și doar am sperat la un rezultat atât de bun. Nu consider că notele reflectă neapărat capacitatea unui elev, dar cu siguranță demonstrează ambiția și efortul depus de acesta. Eu m-am pregătit pe tot parcursul anului și cred că asta a contribuit foarte mult la reușita mea. Trebuie totuși să menționez că un elev de clasa a 12-a poate să învețe, să se implice în activități extrașcolare și să se distreze în același timp, asta dacă știe cum să alterneze între ele.

Eu am avut și marele noroc de a fi susținută foarte mult de familia mea, dar și de profesorii de la școală care mereu m-au ajutat și cărora trebuie să le mulțumesc. Am decis să urmez o facultate în străinătate, pentru că de-a lungul anilor am descoperit anumite hibe în sistemul românesc care m-au dezamăgit și care m-au făcut să înțeleg că, din punct de vedere academic, aici nu voi putea ajunge la nivelul la care aspir. Am fost deja acceptată la Universitatea Paris Cité unde voi studia Dreptul. Mi-ar plăcea să mă întorc în România, însă nu știu momentan ce îmi va rezervă viitorul", a precizat tânăra pentru Câmpina TV.

Stephanie Constantinescu s-a născut în Spania, la Elche, iar ziua anunțării rezultatelor la Bacalaureat, înaintea contestațiilor, a coincis cu ziua ei de naștere.

Rezultate finale Bac 2024. Rata de promovare după contestaţii, de 78,2%, cea mai mare din ultimii 10 ani

Rata de promovare a examenului de Bacalaureat după soluţionarea contestaţiilor a crescut cu 1,8%, ajungând la 78,2%, a informat, vineri, Ministerul Educaţiei.

"În urma soluţionării contestaţiilor, rata de succes în sesiunea iunie - iulie 2024 a crescut cu 1,8% pe ansamblul tuturor promoţiilor: de la 76,4% la 78,2%. Comparativ cu procentele din sesiunile iunie - iulie din ultimii doi ani (75% - 2023 şi 75,2% - 2022), se remarcă un progres de 3%", precizează Ministerul Educaţiei. După evaluarea contestaţiilor depuse (51.373), se înregistrează 101.725 de candidaţi promovaţi, cu 2.354 mai mult faţă de rezultatele iniţiale (99.371 de candidaţi). Astfel, din totalul celor 130.041 de candidaţi prezenţi (116.698 din promoţia curentă şi 13.343 din promoţiile anterioare), au promovat 97.066 de candidaţi din promoţia curentă (83,2%), respectiv 4.659 din promoţiile anterioare (34,9%). Rata de promovare pentru toţi candidaţii se situează la 78,2%. Au fost declaraţi respinşi 28.213 de candidaţi. Potrivit Ministerului Educaţiei, cei mai mulţi candidaţi (18.852 din toate promoţiile) au obţinut medii situate pe segmentul 9 - 9,49, iar 59 de candidaţi au încheiat probele scrise cu media 10.

"Au fost depuse 51.373 de contestaţii (54.632 - în sesiunea similară a anului trecut, 49.115 contestaţii - în anul 2022, respectiv 55.980 de contestaţii - în anul 2021). Din acest total, 21.770 de contestaţii au vizat note la proba E)a) - Limba şi literatura română, 592 de contestaţii la proba E)b) - Limba şi literatura maternă, 14.694 de contestaţii la proba E)c) - proba obligatorie a profilului şi 14.317 contestaţii la proba E)d) - proba la alegere a profilului şi specializării. După parcurgerea procedurii de reevaluare, pentru 48.896 de lucrări notele iniţiale au fost modificate (în plus sau minus, conform metodologiei)", se mai arată în comunicatul ministerului.

Cum se calculează rata de promovare la Bacalaureat

Detalierea diferenţelor între evaluarea iniţială şi evaluarea în urma contestaţiilor, pe probe, va fi făcută publică după ce va fi finalizată analiza acestora, afirmă Ministerul Educaţiei. În cazul a două lucrări, una la Limba şi literatura română şi una la Matematică, au fost identificate erori umane la încărcarea acestora, iar în etapa de contestaţii lucrările au fost reîncărcate şi evaluate. Pentru aceste lucrări, diferenţa între nota afişată iniţial şi cea finală este de 5,4p, respectiv 3,55p.

Rata de promovare se calculează din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi (103). A doua sesiune de examen din acest an se va desfăşura în perioada 8 - 30 august, fiind precedată de etapa de înscriere (15 - 22 iulie).

Rata de promovare pe ultimii 10 ani

2024 78,2%

2023 75,0%

2022 75,2%

2021 69,8%

2020 64,5%

2019 69,1%

2018 69,7%

2017 72,9%

2016 68,1%

2015 67,8%

2014 60,6%

Calendar BAC 2024: Sesiunea de toamnă începe pe 8 august

15 – 22 iulie 2024: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

Calendarul probelor de evaluare a competențelor 8 – 9 august 2024:

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A; 9 august 2024:

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B; 12 august 2024:

Evaluarea competențelor digitale – proba D; 13 – 14 august 2024:

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C.

Calendarul probelor scrise 19 august 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă; 20 august 2024:

Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă; 21 august 2024:

Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă; 22 august 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă.

Afișarea rezultatelor la sesiunea de toamnă 26 august 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00 – 18.00); 27 – 29 august 2024:

Rezolvarea contestațiilor; 30 august 2024: Afișarea rezultatelor finale.

Ce poţi studia dacă nu iei bacalaureatul

Elevii de clasa a XII-a care nu au reușit să promoveze examenul de Bacalaureat 2024 mai au o șansă de a urma o formă de învățământ superior. Tinerii pot urma cursurile anumitor facultăţi. Este vorba de învățământul terțiar nonuniversitar, care se organizează la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate pentru absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat. Învăţământul terţiar nonuniversitar organizat în cadrul colegiilor are o durată de 1 - 3 ani, în funcţie de complexitatea calificării.

