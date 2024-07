Sidonia a luat 9,95 la Evaluarea Națională și a făcut contestație. Ce note a primit după reevaluare: "Este ireal, mi se pare că visez"

În urma contestaţiei, Sidonia a reușit să obțină 10 curat la Evaluarea Națională, astfel că în judeţ sunt acum două medii maxime. Alături de Alexia Pelin, de la C.N. "Mihai Viteazul" din Ploiești, câmpineanca este al doilea copil din Prahova cu rezultat perfect la examenul național.

Iniţial, absolevnta Colegiului Naţional "Nicolae Grigorescu" obţinuse nota 10 la proba de Limba și literatura română și 9,90 la Matematică. O medie de 9,95 care îi asigura un loc la specializarea Științele Naturii din cadrul colegiului câmpinean, scrie Observatorul Prahovean. Doar că, sfătuită de profesorul de matematică, adolescenta a decis să conteste rezultatul la cea de-a doua probă scrisă, reuşind să obțină, în urma reevaluării lucrării, cele 10 sutimi pierdute inițial.

"Nu pot să cred, este ireal, mi se pare că visez. Am riscat fiindcă puteam fi depunctată, însă, nu a fost așa. Am primit și la matematică nota perfectă. Nu am trăit vreodată o mai mare bucurie", a spus Sidonia, în urmă cu puțin timp, după afişarea rezultatelor finale la Evaluarea Naţională 2024.

Tânăra a povestit pentru jurnaliştii locali că, din punctul ei de vedere, subiectele de la Capacitate nu au fost grele, ci "accesibile oricărui copil care a pus preț pe acest examen". A mărturisit că nu se aștepta la 10 curat la proba de română, "fiindcă literatura lasă loc de interpretări. Totul este în funcție de cum văd și simt profesorii corectori".

Rezultate finale Evaluare Naţională 2024. Edu.ro a publicat notele după contestaţii

Rezultatele la Evaluarea Naţională 2024, după rezolvarea contestaţiilor, au fost publicate marţi. Comunicarea rezultatelor obţinute s-a făcut anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele şi prenumele, atât în centrele de examen, cât şi pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, este media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute.

Potrivit edu.ro, au fost depuse 27.640 de contestații (8,76% din numărul total de lucrări), nivel relativ similar celui consemnat în anul 2023 (27.128 - 8,52%).

Distribuție contestații EN VIII 2024/discipline:

14.485 la Limba și literatura română (18.465 - 2023)

425 la Limba și literatura maternă (444 - 2023)

12.730 la Matematică (8.219 - 2023).

Pentru 14.720 de lucrări (16.476 de lucrări în anul 2023), contestațiile au schimbat nota prin creștere, iar pentru 9.646 de lucrări (7.668 de lucrări în anul 2023), notele au fost modificate prin scădere. La matematică, în cazul a 98,1% (12.488) dintre lucrările reevaluate, diferența între nota inițială și cea obținută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 2.438 dintre lucrări nota inițială nu a fost modificată. La proba de limba și literatura română, în cazul a 77,4% (11.208) dintre lucrările reevaluate, diferența între nota inițială și nota obținută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 814 dintre lucrări nota inițială nu a fost modificată.

La proba de limba și literatura maternă, 322 de lucrări din 425 (75,8%) au diferențe mai mici de 0,5 puncte, iar 23 de lucrări au rămas cu note nemodificate.

În cazul a 5 lucrări (patru la limba română și una la matematică) au fost identificate erori umane la încărcarea acestora, iar în etapa de contestații lucrările au fost reîncărcate și evaluate. Acestea sunt situațiile în care diferența între nota inițială și nota obținută la contestații este mai mare de 2 puncte. Menționăm că aceste diferențe nu sunt cauzate de erori în procesul de evaluare.Cele cinci rezultate nu sunt incluse în graficele ce conțin detalierea diferențelor dintre evaluarea inițială și evaluarea în urma contestațiilor. Astfel, în urma reevaluării lucrărilor contestate, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este 74,5% (113.911 elevi), în creștere cu 0,1% (203 elevi) față de rezultatele inițiale (74,4%). În anul 2023, rata mediilor mai mari sau egale cu 5 (cinci) a fost 76,4%.

Mai multe medii de 10, după contestaţii

A crescut, de asemenea, numărul elevilor cu media generală 10: de la 65 la 74 (466 în anul 2023). Rata de participare în această sesiune a fost de 95,3%: 152.903 absolvenți ai clasei a VIII-a prezenți din totalul absolvenților înscriși (160.467). Dintre aceștia, 38.992 de candidaţi (25,5%) au obţinut medii sub 5 (cinci). Un elev a fost eliminat de la proba de Limbă şi literatură română, lucrarea acestuia fiind notată cu 1 (unu). La proba de Limba și literatura română, 119.350 de elevi (77,8%) au încheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (cinci). Dintre aceștia, 416 elevi au obținut nota 10 (+9 în raport cu prima afișare). La Matematică,105.214 elevi (68,8%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia,1.133 au obținut note de 10 (+73 în raport cu prima afișare). La Limba și literatura maternă, 8.321 de elevi (90,5%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar 68 de candidați au obținut note de 10 (nicio modificare în raport cu prima afișare). Ministerul Educaţiei va publica tot marţi un ghid cu informaţii utile privind repartizarea computerizată în cadrul admiterii în învăţământul liceal 2024 - 2025.

Când încep înscrierile la liceu în 2024

Luna iulie 2024 este dedicată, în mare măsură, înscrierii la licee. Mai întâi, după ce află, pe 9 iulie 2024, rezultatele finale de la Evaluarea Naţională 2024, elevii au două etape distincte în care pot completa cererile de înscriere la liceu, 11-12 iulie 2024 şi 15-19 iulie 2024. În aceste etape elevii sunt asistaţi de părinţi şi de diriginţii de clasa a VII-a. Autorităţile atrag atenţia că "orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită", dar şi că "numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului".

Pe 24 iulie 2024 se comunică rezultatele repartizării computerizate. În perioada 25-30 iulie 2024 se fac înscrierile propriu-zise la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi. Pe 30 iulie 2024, unităţile de învăţământ anunţă, dacă mai este cazul, a numărului de locuri rămase libere. În perioada 31 iulie - 2 august sunt rezolvate situaţiile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

