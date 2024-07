Ștefan a contestat nota 9,55 luată la Matematică. Cu ce rezultat s-a trezit după recorectare, la Evaluarea Naţională

În urma contestaţiei, Ştefan a obținut încă 0,45 puncte, nota finală fiind 10.

"A fost un examen de nivel mediu, care necesita multă atenție, iar pregătirea a fost constantă, pe tot parcursul gimnaziului. Rezultatul evaluării naționale la limba și literatura română a fost corect, cel estimat, iar la matematică a fost cu mult sub așteptările mele, cu siguranță că am făcut de 10. Am depus contestație la matematică, iar rezultatul a fost cel pe care îl așteptam. Atât olimpiadele și concursurile școlare, cât și profesorii coordonatori m-au ajutat să am încredere în mine și să ajung la rezultatele dorite. Sunt atras de profilul real al Colegiului Național Horea Cloșca și Crișan", a declarat Ştefan pentru Ziarul Unirea.

La proba scrisă de română, tânărul din Alba a obţinut 9.30.

Ștefan este unul din cei doi elevi din Alba care a obținut nota 10 la proba de Matematică din cadrul examenului de Evaluarea Națională 2024, după soluționarea contestațiilor.

Rezultate finale Evaluare Naţională 2024. Edu.ro a publicat notele după contestaţii

Rezultatele la Evaluarea Naţională 2024, după rezolvarea contestaţiilor, au fost publicate marţi. Comunicarea rezultatelor obţinute s-a făcut anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele şi prenumele, atât în centrele de examen, cât şi pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, este media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute.

Potrivit edu.ro, au fost depuse 27.640 de contestații (8,76% din numărul total de lucrări), nivel relativ similar celui consemnat în anul 2023 (27.128 - 8,52%).

Distribuție contestații EN VIII 2024/discipline:

14.485 la Limba și literatura română (18.465 - 2023)

425 la Limba și literatura maternă (444 - 2023)

12.730 la Matematică (8.219 - 2023).

Pentru 14.720 de lucrări (16.476 de lucrări în anul 2023), contestațiile au schimbat nota prin creștere, iar pentru 9.646 de lucrări (7.668 de lucrări în anul 2023), notele au fost modificate prin scădere. La matematică, în cazul a 98,1% (12.488) dintre lucrările reevaluate, diferența între nota inițială și cea obținută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 2.438 dintre lucrări nota inițială nu a fost modificată. La proba de limba și literatura română, în cazul a 77,4% (11.208) dintre lucrările reevaluate, diferența între nota inițială și nota obținută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 814 dintre lucrări nota inițială nu a fost modificată.

La proba de limba și literatura maternă, 322 de lucrări din 425 (75,8%) au diferențe mai mici de 0,5 puncte, iar 23 de lucrări au rămas cu note nemodificate.

În cazul a 5 lucrări (patru la limba română și una la matematică) au fost identificate erori umane la încărcarea acestora, iar în etapa de contestații lucrările au fost reîncărcate și evaluate. Acestea sunt situațiile în care diferența între nota inițială și nota obținută la contestații este mai mare de 2 puncte. Menționăm că aceste diferențe nu sunt cauzate de erori în procesul de evaluare.Cele cinci rezultate nu sunt incluse în graficele ce conțin detalierea diferențelor dintre evaluarea inițială și evaluarea în urma contestațiilor. Astfel, în urma reevaluării lucrărilor contestate, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este 74,5% (113.911 elevi), în creștere cu 0,1% (203 elevi) față de rezultatele inițiale (74,4%). În anul 2023, rata mediilor mai mari sau egale cu 5 (cinci) a fost 76,4%.

Mai multe medii de 10, după contestaţii

A crescut, de asemenea, numărul elevilor cu media generală 10: de la 65 la 74 (466 în anul 2023). Rata de participare în această sesiune a fost de 95,3%: 152.903 absolvenți ai clasei a VIII-a prezenți din totalul absolvenților înscriși (160.467). Dintre aceștia, 38.992 de candidaţi (25,5%) au obţinut medii sub 5 (cinci). Un elev a fost eliminat de la proba de Limbă şi literatură română, lucrarea acestuia fiind notată cu 1 (unu). La proba de Limba și literatura română, 119.350 de elevi (77,8%) au încheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (cinci). Dintre aceștia, 416 elevi au obținut nota 10 (+9 în raport cu prima afișare). La Matematică,105.214 elevi (68,8%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia,1.133 au obținut note de 10 (+73 în raport cu prima afișare). La Limba și literatura maternă, 8.321 de elevi (90,5%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar 68 de candidați au obținut note de 10 (nicio modificare în raport cu prima afișare). Ministerul Educaţiei va publica tot marţi un ghid cu informaţii utile privind repartizarea computerizată în cadrul admiterii în învăţământul liceal 2024 - 2025.

Admitere liceu 2024. Ierarhia elevilor pe județe și în București, publicată astăzi de ministerul Educației

Admiterea la liceu 2024. Ministerul Educației publică miercuri, 10 iulie, pe site-ul admitere.edu.ro ierarhia pe județe și în București a absolvenţilor claselor a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională 2024 și vor să se înscrie la liceu. Completarea fişelor de înscriere începe joi, 11 iulie. Repartizarea computerizată este programată pentru 24 iulie.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2024 - 2025 se va desfășura potrivit prevederilor ► Ordinului nr. 6.154/31.08.2023 și a anexelor aferente. Potrivit ministerului Educaţiei, în acest document se regăseşte inclusiv Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale.

Ministerul Educaţiei a realizat un Ghid privind admiterea la liceu 2024. Materialul, postat pe site-ul instituției, face recomandări pentru părinţi şi candidați, cărora le cere să fie atenţi la specializările alese, dar şi să aibă un număr suficient de opţiuni, astfel încât elevii să nu rămână nerepartizaţi.

